تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم الجمعة 16 يوليو 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تراجع متوسط سعر اليورو الأوروبي، مقابل الجنيه المصري،اليوم الجمعة، 16 يوليو 2021، في مستهل تعاملات شركات الصرافة.

وارتفعت تحويلات العاملين في الخارج رغم الجائحة، بنسبة 10.5% إلي 26 مليار دولار، في أول 10 أشهر من العام المالي الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي 2019/2020.

سعر اليورو في مصر

وتراجع متوسط سعر اليورو الأوروبي في مصر، لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 18.46 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.49 جنيه للشراء، و18.61 جنيه للبيع.

والجمعة، والسبت، عطلة رسمية للبنوك المصرية.

ووفق مسح ”الخليج 365” على الأسعار في 23 بنكا، سجل متوسط سعر اليورو، 18.49 جنيه للشراء، و18.66 جنيه للبيع.

أعلى سعر لليورو

وجاء أعلى سعر لليورو عند 18.60 جنيه للشراء، و18.74 جنيه للبيع، في المصرف العربي الدولي.

وفي بنكي الأهلي المصري، ومصر (أكبر بنكين حكوميين)، سجل اليورو الأوروبي 18.43 جنيه للشراء، و18.62 جنيه للبيع، وهو أقل سعر لبيع، وشراء اليورو في مصر.

سعر بيع الكهرباء لشحن السيارات

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، على التعريفة المقترحة لبيع الكهرباء لمحطات شحن السيارات الكهربائية، وكذلك تعريفة البيع لشحن السيارات الكهربائية، وذلك ضمن إطار ملامح استراتيجية توطين صناعة السيارات الكهربائية والسيارات الهجين في مصر.

وأكدت الحكومة المصرية، حسب القرار، على تقرير حافز أخضر لمن يمتلك سيارات كهربائية، لدعم وتشجيع التوجه نحو استخدام السيارات صديقة البيئة ومنها السيارات الكهربائية وتوطين صناعتها.

وتضمن القرار، الذي صدر في بيان عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، أنه سوف يتم مراجعة السعر سنوياً بناء على التطبيق العملي والبيانات المالية التي يتم توفيرها.

أسعار الدولار والإسترليني

واستقر متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 15.64 جنيه، للشراء، و 15.73 جنيه للبيع.

بينما انخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني، إلى نحو 21.66 جنيه للشراء، و21.80 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.71 جنيه للشراء، و21.86 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 4.17 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.

فيما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، ثابتا عند نحو 4.257 جنيه للشراء، و4.285 جنيه للبيع.

كما سجل متوسط سعر الدينار الكويتي، نحو 51.95 جنيه للشراء، و 52.41 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.