مواصفات ومميزات سيارة أوبل كورسا 2022 وسعرها في مصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سيارة أوبل كورسا 2022 الجديدة لها العديد من المزايا الرائعة، وهي من السيارات الهاتشباك، تعرفوا معنا على المواصفات والمميزات.

يتم الاستعداد لطرح سيارة أوبل كورسا 2022 في الأسواق المصرية وهي من السيارات الألمانية المنشأ الهاتشباك تحت المدمجة، والتي تتميز بالعديد من المواصفات الرائعة التي تناسب من يريدون التميز، فيما يلي مواصفات ومميزات أوبل كورسا 2022 وأسعارها في مصر.





مواصفات سيارة أوبل كورسا 2022:

- تأتي السيارة بمحرك ثلاثي الأسطوانات بسعة 1200 سي سي تيربو، وبقوة 130 حصانا بناقل حركة أوتوماتيك تيبترونيك 6 سرعات، وتعمل السيارة بنظام الجر الأمامي.

- تتسارع من الثبات وحتى 100 كم في حوالي 8.7 ثانية، عزم السيارة 230 نيوتن/ المتر.

- يوجد بسيارة أوبل كورسا نظام للفرامل مانع للانغلاق ABS ونظام الثبات الإلكتروني ESP، كما يوجد نظام تحذير الاصطدام الأمامي.

- يوجد 6 وسائد هوائية وحساسات ركن أمامية وخلفية وحزام أمان خلفي.

- يبلغ طول السيارة 4060 ملم، والعرض 1960 ملم، كما يبلغ الارتفاع حوالي 1433 ملم.

- سعة الصندوق الخلفي للسيارة 309 لترات، وسعة خزان الوقود 44 لترا.

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مميزات أوبل كورسا هاتشباك 2022 الجديدة:

- يتميز التصميم الداخلي للسيارة بوجود شاشة وسطية مدمجة بمقاس 7 بوصات.

- تعمل الشاشة بنظام أبل كار بلاي أو أندرويد أوتو، و6 سماعات للصوت.

- شاشة العدادات كبيرة الحجم بمقاس 7 بوصات، ومزودة بكاميرا مراقبة الرؤية الخلفية.

- يوجد بالسيارة البلوتوث، ومدخل USB، ومشغل DVD.

- يمكن التحكم في الحقيبة الخلفية إلكترونيا.

- المقاعد في السيارة جميعها مبطنة بالجلد العالي الجودة.

- كشافات LED أمامية ويوجد كشافات نهارية وكشافات ضباب أمامية.

- مرايا جانبية سوداء تعمل كهربائيا ويمكن طيها.

- فتحة سقف بانورامية بشكل جذاب.

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أسعار سيارة أوبل كورسا 2022 في مصر:

يبلغ سعر أوبل كورسا 2022 في مصر حوالي 320 ألف جنيه مصري.