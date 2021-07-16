خطوات يجب اتباعها عند تعطل سيارتك على الطريق

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يواجه قائدي السيارات أحياناً بعض المشاكل والأعطال تصيب سياراتهم، أحد هذه المشاكل تعطل السيارة فجأة أثناء القيادة على الطريق، وهو ما يشكل خطورة على أمن وسلامة السيارة والركاب.

ولخطورة هذا الموقف نقدم لكم أهم الإجراءات التي يجب على السائق اتخاذها في حال توقّف السيارة عن العمل بشكل مفاجئ على الطريق، وهي كما يلي:

– إبعاد السيارة عن الطريق، وذلك بعد التحقق من المنطقة المحيطة بالسيارة، ووضع السيارة في وضعية الوقوف وتشغيل فرامل اليد.

– تشغيل أضواء الإشارة الرباعية المعروفة بالـ”فلاشر”، وذلك لتحذير السيارات القادمة من الخلف.

– وضع مثلّث التحذير المسبق على بعد 45 متراً على الأقل من السيارة إذا كانت الرؤية واضحة أو 70 متراً عند انخفاض الرؤية.

– القيام برفع غطاء المحرك كي يعرف السائقون الآخرون على الطريق أنّ سيارتك معطّلة.

– قم بطلب المساعدة من خدمة الطوارئ المحلية أو من مركز صيانة وذلك بحسب مقتضيات الحالة.

– لا تقف بين سيارتك وبين الطريق، كما ينصح بخروج جميع الركاب من السيارة، والحفاظ على مسافة آمنة بعيداً عنها أثناء انتظار وصول المساعدة.