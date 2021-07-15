مرسيدس بولمان 1975 كلاسيكية معروضة للبيع بـ 10.3 مليون ريال

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – السيارة التي نتحدث عنها اليوم سحرت عشاق الفخامة لعقود منذ تدشينها في معرض فرانكفورت للسيارات 1963، هي مرسيدس بنز W100 بولمان 600، الليموزين الأيقونية الأكثر فخامة في مجال العلامة الألمانية في فترة الستينات والسبعينات.

واحدة من هذه السيارات الخاصة جداً تم صنعها في عام 1975 لعميل لبناني بخارجية رمادية معدنية بديعة وداخلية جلدية زرقاء، وتُعرض هذه النسخة الآن للبيع في أوروبا بسعر 2.75 مليون دولار – 10.3 مليون ريال.

وقد حصلت السيارة على عملية تجديد متقنة في 2007 لإعادتها لحالتها الأصلية وقت صدورها من المصنع، مع إعادة بناء الجسد والشاسيه بالكامل وتحديث المكونات الميكانيكية الأصلية مثل المحرك وصندوق التروس.