جيب كومباس الجديدة.. تغييرات داخلية كبيرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعتزم شركة Jeep طرح سيارة Compass بنسختها الجديدة في أكبر عدد من بلدان العالم.

وتتميز السيارة الجديدة عن سيارات Compass السابقة بتصميم أكثر عصرية للواجهة الأمامية وممتصات الصدمات، إذ يتداخل اللونان الأسود والفضي في هذه العناصر بصورة أنيقة ومميزة.



وحصلت هذه المركبة على هيكل كروس أوفر بطول 4 أمتار و39 سنتيمترا، عرضه 181 سم، وارتفاعه 164 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 263 سم.

ولم تطل التغييرات الشكل الخارجي لهذه السيارة فقط، بل حصلت Compass الجديدة على تصميم عصري ومميز للقمرة، وعلى واجهة قيادة أكثر تطورا مجهزة بشاشة لمسية كبيرة تبرز من منتصفها.





وجهزت المركبة بأحدث أنظمة المالتيميديا، وأنظمة لتدفئة وتبريد المقاعد، وأنظمة للحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات، وعدة أنظمة قيادة تناسب مختلف أنواع الطرقات، فضلا عن حساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وتطرحها Jeep في الأسواق العالمية بعدة نسخ، منها نسخة مجهزة بمحركات بنزين بسعة 2.4 لتر بعزم 150 حصانا، ونسخة بمحرك بنفس السعة يولد عزما يعادل 175 حصانا، وتعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بتسع سرعات.





وأكدت الشركة الأمريكية أنها قامت بإجراء تعديلات على محرك الديزل سعة 1.6 لتر لزيادة قوته بنسبة حوالي 10%، ليولد حاليا قوة 96 كيلووات/130 حصانا، وفي نفس الوقت تم خفض معدل استهلاك الوقود بنسبة 10% ليصل حاليا إلى 5.1 لتر/100 كلم.

ولم تطرأ أية تعديلات على محرك البنزين سعة 1.3 لتر وبقوة 96 كيلووات/130 حصانا أو 110 كيلووات/150 حصانا، وكذلك موديلات الهجين Plug in بقوة إجمالية تصل إلى 140 كيلووات/190 حصانا أو 177 كيلووات/240 حصانا، مع مدى سير كهربائي يصل إلى أكثر من 50 كلم.

ويمتد برنامج دفع السيارة عبر محركات البنزين والديزل، ونسخ الدفع الهجين Plug-in ليغطي نطاق قوة يمتد من 130 إلى 240 حصانا.

وتعتمد السيارة الجديدة على باقة من أنظمة السلامة مثل محذر التصادم، ومغادرة حارة السير، ونظام التعرف على الإشارات المرورية، ومساعد السرعة الذكي ونظام التعرف على تعب السائق، ووظيفة الكبح الاضطراري مع تعرف على المارة وقائدي الدراجات.