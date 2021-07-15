أوروبا تكشف عن مقترح رسمي لحظر البنزين والديزل خلال 14 عاماً

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – انتشرت مؤخراً تقارير عن تجهيز الاتحاد الأوروبي لمقترح مناخي قاسي يهدف لحظر البنزين والديزل بحلول 2035، والآن أعلن الاتحاد بشكل رسمي عن المقترح الذي يغطي كل شيء بداية من مصادر الطاقة المتجددة، إلى تجديد المباني نفسها لدعم مستقبل بيئي أخضر.

رسمياً، الاتحاد الأوروبي يهدف لإيقاف الانبعاثات الكربونية الصادرة عن السيارات بنسبة 100% بحلول 2035، ما يعني حظر تام للبنزين والديزل والهايبرد.

هذا قرار بالغ الأهمية -إذا تم المصادقة عليه بالفعل من الدول الأعضاء- لأنه حتى هذه اللحظة اعتمدت كل شركة سيارات على استراتيجيتها الخاصة لتحديد موعد التحول للكهرباء، ولكن الآن سيتم إجبارهم جميعاً على مسار كهربائي موحد وسريع، على الأقل في 27 دولة داخل الاتحاد الأوروبي.

وقد تعهد الاتحاد الأوروبي بدعم الخطة الجديدة باستثمارات واسعة في محطات الشحن والبنية التحتية الكهربائية اللازمة مع توسعة برامج الحوافز المختلفة للشركات والمستهلكين لاقتناء السيارات الكهربائية.