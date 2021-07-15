أول سيارة دودج عضلية كهربائية تظهر بالشكل التخيلي

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أكدت دودج منذ أيام على تطوير سيارة عضلية كهربائية خارقة وطرحها في 2024 مع الكشف عن عدة صور تشويقية مظللة لها، والآن نرى السيارة في تصميم تخيلي مثير للاهتمام بناء على التصميم الحالي لتشالنجر.

وقد رأينا لمحات من التصميم الخارجي في الصور الرسمية التشويقية، بلمسات مستوحاة من تشالنجر الكلاسيكية الصادرة في السبعينات، مع شريط ضوئي LED في المقدمة لإعطائها لمسة عصرية.

الهدف الرئيسي من السيارة هو الجمع بين تصميم سيارات دودج الأيقونية من العقود الماضية وتقنيات المستقبل المتطورة، وبالنسبة للمولد الكهربائي فيظل لغزاً كاملاً للوقت الحالي، ولكن من المتوقع أن تعتمد السيارة على 4 محركات كهربائية على أقل تقدير، محرك لكل عجلة.

وأخيراً صرحت دودج إنها “غير مهتمة ببيع السيارات الكهربائية” بل “بيع السيارات العضلية”.. هذا هو التركيز، سيارات عضلية أمريكية عالية الجودة والقوة، والمحركات الكهربائية لن تغير هذا.