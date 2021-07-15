يمكنك الآن تقسيط سيارة نيسان باترول 2021 بدون مرابحة أو بدون دفعة أولى!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة بترومين نيسان، واختر ما يناسبك من موديلات 2021 بالتعاون مع السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري.

*ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه.

السيارة المشمولة في العرض:

نيسان باترول موديل 2021

مميزات العرض:

– عرض 50/50: بدون مرابحة على سنتين، ادفع الآن 50% وبعد سنتين 50% – 10 سنوات ضمان ممدد – 5 سنوات صيانة مجانية او 50 الف كم أيهما أقرب. – عرض عملاء التقسيط: بدون دفعة أولى وبقسط شهري يبدأ من 2,706 ريال.

الشروط والأحكام: