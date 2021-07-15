تعرف على طريقة استبدال بطارية السيارة في المنزل

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تعتبر البطارية من أهم الأجزاء الكهربائية في السيارة، حيث تعتمد عليها العديد من الأجزاء في عملية التشغيل، ومنها تشغيل المحرك ونظام الإنارة والأجهزة الكهربائية المختلفة، وفي حال تعرضها للتلف فإنها تصيب السيارة بالشلل التام.

وكغيرها من الأجزاء الأساسية بالسيارة، فإن البطارية مرهونة بعمر افتراضي يتراوح بين أربع وحتى سبع سنوات، ويجب بانتهاء تلك المدة أن تستبدل البطارية القديمة بأخرى جديدة لتفادي الأعطال المفاجئة.

مع ملاحظة أنه في حال إهمال العناية بالبطارية فإن الأملاح والأحماض تتراكم حول كابلات البطارية، مما يخفض سريان التيار الكهربائي من خلاله، ويتسبب في ضعف البطارية وعدم أداء عملها بكفاءة.

ويعد تغيير البطارية من الأمور البسيطة التي يمكن إجراءها في المنزل مع اتخاذ الحذر اللازم، وخلال السطور التالية سوف نقدم لكم طريقة سهلة لتغيير البطارية، وهي كما يلي:

– قم بغلق تشغيل المحرك، ثم قم بارتداء واقي ليديك ليبعد خطر المواد الكيميائية التي في البطارية عن بشرتك.

– هناك طرفي للبطارية، أحدهما موجب ويحمل علامة (+)، والآخر سالب ويحمل علامة (-).

– استخدم مفك وقم بفصل الطرف السالب، ثم قم بفصل الطرف الموجب، ويجب اتخاذ الحذر من ملامسة طرفي البطارية الموجب مع السالب، حتى لا يحدث ماس كهربائي.

– قم بإزالة البطارية القديمة مع فك أي مسامير مثبتة بها.

– قم بتنظيف الكابلات وموضع البطارية جيدا عن طريق فرشاة ضيقة الفتحات.

– ضع البطارية الجديدة، في نفس موضع القديمة بعد تنظيفه، وقم بتوجيه أقطابها السالبة والموجبة في مكانهما الصحيح تجاه أطراف الأسلاك.

– أعد توصيل الطرف الموجب، ثم أعد توصيل الطرف السالب.

هكذا تكون انتهيت من تغيير البطارية، أغلق الغطاء السيارة الأمامي وشغل المحرك، وتأكد أن كل الأنظمة الإلكترونية تعمل بشكل جيد.