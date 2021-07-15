ما لا تعرفه عن خطوط إنتاج السيارات.. كتائب الجيش المجهول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تقوم صناعة السيارات على أكتاف مجموعة من الوظائف الرئيسية التي تدار من خلالها هذه الصناعة، من أصغر فني وحتى المسئول عن منافذ البيع.

وقدم موقع "أوتو كار" شرحا مبسطا لأهم الوظائف في عالم صناعة وتجارة السيارات، وصفها بأنها تشكل هذا العالم بكافة أركانه.

وضمت القائمة في مقدمتها "رئيس الشركة أو رئيس ماركة السيارات، وهو المسئول عن كل ما يتعلق بالماركة من مصانع وأفراد، وتعرض على رئيس الشركة المصنعة للسيارات ما يصل لـ 70 ألف صورة لتصميمات سيارات جديدة ووثائق سنويا من بين مهام وظيفته.





وظيفة أخرى هي تاجر السيارات، وهو الذي يتولى مهمة بيع السيارة عبر منفذ بيع معتمد أو توكيل رسمي، فيكون هو الوسيط الرئيسي بين شركة السيارات وعملائها.





من الوظائف المتميزة أيضا في عالم صناعة السيارات والتي لا تحظى بالاهتمام الكافي، هي وظيفة تحديث السيارة الكلاسيكية، التي يقوم بها خبير استثنائي في هندسة وصيانة السيارات يجب أن يتمتع بخبرة سنوات طوال ومعرفة بكافة أنواع السيارات الكلاسيكية وهندستها.





المصمم، من أهم وظائف العاملين بصناعة السيارات، هو الشخص الذي تسير رؤيته وابداع في النهاية على أربعة عجلات بعد أن كانت مجرد فكرة على ورق.





السائق، في عالم صناعة السيارات يكون السائق أيضا من أهم الموظفين لدى الماركة التي ترغب في اختبار سياراتها الجديدة، وخبرة السائق ترفع من مكانتها، وتنوع تعامله مع ماركات وسيارات مختلفة يعظم من شأنه.





مهندس السيارات الرياضية، هي وظيفة من الأكثر تعقيدا وتعرضا للضغوطات في عالم صناعة السيارات، ويتولاها المسؤول عن تعديل السيارات التقليدية وتحويلها لوحوش سرعة على الطريق.





مهندس الصيانة أو "الميكانيكي"، أحد أهم الموظفين في صناعة السيارات، وهو الطبيب المختص بمعالجة السيارة من أي عطل.



