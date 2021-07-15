أغلى السيارات الكهربائية بالأسواق في 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - على مستوى الأسعار، يتوفر بسوق السيارات مجموعة موديلات كهربائية تتمتع بقدر كبير من الرفاهية يجعلها تنافس السيارات الفخمة في تكلفتها.

وعكس ذلك موقع "هوت كارز" عبر هذا التقرير، مما قدمه من نماذج لأغلى السيارات الكهربائية التي تتوفر للبيع بالأسواق حاليا في 2021.

وضمت القائمة، طراز تسلا Tesla Model Y Performance الكهربائي الذي يتوفر بالأسواق بتكلفة 60,990 ألف دولار، ويعمل بمحرك كهربائي ذو نطاق سير حتى 303 أميال.





وطراز أودي Audi e-Tron SUV الكهربائي الذي يتوفر بالأسواق بتكلفة 65,900 ألف دولار، ويعمل بمحرك كهربائي ذو نطاق سير حتى 222 ميلا.





وطراز مرسيدس بنز Mercedes-Benz EQC الكهربائي الذي يتوفر بالأسواق بتكلفة 67,900 ألف دولار، ويعمل بمحرك كهربائي ذو نطاق سير حتى 220 ميلا.





وطراز نيو NIO ES6 Signature Edition الكهربائي الذي يتوفر بالأسواق بتكلفة 72,500 ألف دولار، ويعمل بمحرك كهربائي ذو نطاق سير حتى 317 ميلا.





وطراز مرسيدس بنز Mercedes-Benz EQV الكهربائي الذي يتوفر بالأسواق بتكلفة 76 ألف دولار، ويعمل بمحرك كهربائي ذو نطاق سير حتى 250 ميلا.





وطراز بي إم دبليو BMW iX3 الكهربائي الذي يتوفر بالأسواق بتكلفة 77,500 ألف دولار، ويعمل بمحرك كهربائي ذو نطاق سير حتى 285 ميلا.





وطراز تسلا Tesla Model S Long Range الكهربائي الذي يتوفر بالأسواق بتكلفة 79,990 ألف دولار، ويعمل بمحرك كهربائي ذو نطاق سير حتى 405 أميال.





وطراز تسلا NIO ES8 Signature Edition الكهربائي الذي يتوفر بالأسواق بتكلفة 87,600 ألف دولار.





وطراز بورش Porsche Taycan 4S الكهربائي الذي يتوفر بالأسواق بتكلفة 103,880 ألف دولار، ويعمل بمحرك كهربائي ذو نطاق سير حتى 254 ميلا.





وطراز بورش Porsche Taycan Turbo S الكهربائي الذي يتوفر بالأسواق بتكلفة 185,880 ألف دولار، وهو يعتبر أغلى سيارة كهربائية في العالم بالوقت الحالي.



