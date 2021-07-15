بالصور.. بي إم دبليو تعيد إطلاق أشهر طرازاتها بألوان حصرية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعادت شركة بي إم دبليو الألمانية إطلاق 3 من أشهر طرازاتها ولكن بعد تزويدها بألوان حصرية ولمسات تصميمية جديدة ضمن نسخ محدودة.

وأطلقت بي إم دبليو نسخة "Black Vermillion" من سيارتيها X5 و X6، والتي تتميز باللون الأحمر على المقدمة وX7 باللون Frozen Black Metallic.

وأوضحت الشركة الألمانية أن نسخة Black Vermillion تعول على التباين اللوني بين الأسود والأحمر؛ حيث تظهر الشبكة في تصميم الكلى باللون الأحمر محاطة باللون الأسود على باقي الجسم، مع زيادة الإضاءة في الموديل X6.





أما Frozen Black Metallic فهو طلاء خاص من برنامج عناصر التفرد الخاص بالشركة البافارية.





ويتكون التصميم الخارجي الإضافي من أجزاء باللون الأسود. وتعتبر باقات Shadow Line و M Sport وضوء الليزر جزءا من تجهيزات Black Vermillion. وتقف السيارة على جنوط قياس 22 بوصة.





وأسفل السقف الداكن يأخذ قائد السيارة والركاب أماكنهم على مقاعد مريحة، وسط تجهيزات فاخرة من جلود ميرينو، مع خيوط حياكة باللون الأحمر، والتي تظهر أيضا على حصائر الأرضية.

وتزدان المقصورة الداخلية بحليات من الألومنيوم والأخشاب الفاخرة. وأشارت بي إم دبليو إلى أن نسخة Frozen Black X7 تستغني عن الحليات اللونية تماما.



