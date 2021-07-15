بعد عزلة كورونا.. عودة "جود وود" البريطاني للسرعة بباقة سيارات خارقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عاد مهرجان السيارات الأشهر في بريطانيا Goodwood Festival of Speed مهرجان "جودوود للسرعة"، بعد تعرضه للتأجيل العام الماضي بسبب كورونا.

وقدم موقع "أوتو كار"، قائمة تضم أبرز السيارات الحديثة التي شاركت في هذه الدورة المرتقبة من المهرجان، من مختلف الماركات والفئات.

وضمت القائمة طراز Alpina B8 Coupé من بي إم دبليو، الذي شهد المهرجان ظهور نسخته الأحدث، بمحرك توربيني مزدوج بسعة 4.4 لتر، ينتج قوة 613 حصانا، بعزم دوران 590 لفة/قدم، وسرعة قصوى تصل لـ 201 ميل في الساعة.





وطراز Aston Martin Valkyrie من أستون مارتن، الذي شهد المهرجان ظهور نسخته الأحدث، بمحرك V12 بسعة 6.5 لتر، ينتج قوة 1160 حصانا، ومعدل تسارع من صفر إلى 60 ميلا في الساعة خلال 2.5 ثانية.





وطراز Ferrari SF90 Spider من فيراري، الذي شهد المهرجان ظهور نسخته الأحدث، بمحرك V8 بسعة 4.0 لتر، ينتج قوة 986 حصانا.





وطراز Kia EV6 من ماركة كيا الكورية الجنوبية، الذي شهد المهرجان ظهور نسخته الأحدث، بمحرك كهربائي، ينتج قوة 226 حصانا، ومعدل تسارع من صفر إلى 60 ميلا في الساعة خلال 3.5 ثانية.





وطراز Maserati MC20 من ماركة مازيراتي الإيطالية، الذي شهد المهرجان ظهور نسخته الأحدث، بمحرك V6، ينتج قوة 630 حصانا، ومعدل تسارع من صفر إلى 62 ميلا في الساعة خلال 2.9 ثانية.





وطراز McLaren Artura من ماركة مكلارين البريطانية، الذي شهد المهرجان ظهور نسخته الأحدث، بمحرك هجين، ذو معدل تسارع من صفر إلى 60 ميلا في الساعة خلال 3.0 ثانية.





وطراز Pininfarina Battista من ماركة بينينفرينا الإيطالية، الذي شهد المهرجان ظهور نسخته الأحدث، بمحرك ينتج قوة 1900 حصان ذو معدل تسارع من صفر إلى 62 ميلا في الساعة خلال 2.0 ثانية.



