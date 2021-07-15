فيديو.. كيف يمكنك تنظيف كشافات السيارة الخلفية بسهولة؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتعرض كشافات السيارة الخلفية للعديد من العوامل التي تفقدها رونقها مع الوقت، ورغم ذلك فإنه من السهل استعادة الكشافات لحالتها الأولى.

وحسب موقع "كار أند درايفر"، فإن تنظيف وتلميع الكشافات الخلفية للسيارات يعد أسهل من تلميع الكشافات الأمامية، لتفاوت ضغط الإضاءة والأتربة التي تتعرض لها الكشافات الخلفية بشكل أقل.

وقدم الموقع فيديو إرشاديا بمعرفة خبير في صيانة السيارات يكشف عن مدى سهولة عملية استرجاع الكشافات الخلفية للسيارة لرونقها وإطلالتها الأولى باستخدام الأسلوب الصحيح.

وذكر أن المهمة تحتاج لزجاجة مادة تلميع الأسطح من نوع M110 Mirror Glaze للزجاج والأسطح البلاستيكية، مع استخدام قطعة قماش أو آلة بتنظيف من خامة المايكرو فايبر لضمان تنظيف الكشاف الخلفي بشكل قوي وفعال.

وأوضح الفيديو الذي نشره "كار أند درايفر"، الفارق قبل وبعد عملية التنظيف باستخدام هذه الأدوات.





طريقة تغيير الكشاف الأمامي

و يقول الخبراء إن قيادة السيارة مساءً بدون كشافات أمامية هو وضع أسوأ من قيادتها "مغمض العينين".

ويعني هذا أن أي عطل في الكشاف الأمامي يستدعي إصلاحه على الفور دون انتظار تجنبا لأي مكروه.

وقدم موقع "كار أند درايفر" المختص بأخبار السيارات، مجموعة نصائح، يمكن من خلالها استبدال الكشافات الأمامية للسيارة عبر خطوات بسيطة، مع توفير نفقات هذا الإجراء.

الخطوة الأولى:

عقب التأكد من سلامة توصيلات الكهرباء وعلب المصاهر (الفيوزات) في السيارة، سيكون الاحتمال الأرجح هو تعطل المصباح نفسه في الكشافات الأمامية.

وأوضح الموقع أن الكشافات الأمامية الحالية بأنواعها HID وLED، تتيح فك المصابيح بسهولة، حيث يمكن إزالتها من خلفية الكشاف بفصل أسلاكها المتصلة بحاوية المصباح.

الخطوة الثانية:

عند الانتهاء من الخطوة الأولى يجب التأكد من نوع المصابيح المستخدم في كشاف السيارة الأمامية، حتى يتم استبداله بطريقة صحيحة.

وأنسب مكان للاستدلال على نوع المصباح هو كتيب الإرشادات (الكتالوج) الخاص بالسيارة.

الخطوة الثالثة:

تشمل هذه الخطوة عملية استخراج المصباح المعطل من خلفية حاوية المصباح الرئيسية، ويتم ذلك بفتح غطاء السيارة، وفك وصلات المصباح عن حاويته.

وتسهل بعض ماركات السيارات هذه العملية بإتاحة الوصول لوصلات المصباح سريعا، في حين يختلف الأمر في بعض الموديلات التي تشمل حاوية المصباح بها مجموعة من الدروع الواقية له يلزم إزالتها للوصول للوصلات الرابطة بين المصباح وحاويته.

الخطوة الرابعة:

وضع مصباح جديد لحاوية المصابيح الرئيسية التي تمثل الجسد الرئيسي لكشاف السيارة، وفي هذه الخطوة شدد الموقع على عدم لمس الزجاج الخارجي للمصباح الجديد، نظرا لأن تعرض هذا الزجاج لزيوت الجسم البشري المتراكمة على الجلد، أو تعرضه لأي أتربة، قد يتسببان في تضرره سريعا.