ما هي مواصفات هيونداي إلنترا N موديل 2022؟

محمد الفلاح - الخميس 15 يوليه 2021

أعلنت هيونداي عن وصول نسخة 2022 الأحدث من طراز إلنترا N عالي الأداء، مع إضافة تعديلات متميزة على المحرك.



ويحظى طراز إلنترا N بمكانة متميز بين السيارات السيدان فائقة الأداء على مستوى العالم، ما يجعل طرح نسخة جديدة منه لعام 2022 إضافة قوية للأسواق.

ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات اللقطات الرسمية للطراز الجديد، وذكر انه يطرح للعام المقبل، بمحرك توربيني رباعي الأسطوانات، وفقا للعين.

تصل سعته لـ 2.0 لتر، وينتج قوة 276 حصانا، ويدعمه ناقل سرعة يدوي مزود بـ 6 سرعات، مع توفره بخيار ناقل السرعة الأوتوماتيكي ذو 8 سرعات من فئة نواقل dual-clutch.

وتدعم هيونداي الأداء العالي لطراز "إلنترا N" بطرحه على معدل تسارع متميز، حيث يحظى بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 5.3 ثانية.

وتختلف نسخة 2022 الجديدة من إلنترا N عن نسخة 2021، في منح المحرك قوة إضافية بالنسخة الجديدة بإجمالي 10 أحصنة.

مع تحسين هيونداي لقدرات التحكم في الطراز، بإضافة نظام تحكم للقيادة من نوع e-LSD، يحسن من التحكم بالعجلات الأمامية، وإطارات بقياس أكبر يصل لـ 14.1 بوصة.

ويتوفر الطراز بالأسواق رسميا مع نهاية عام 2021 الجاري.