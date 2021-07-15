موستانج الكهربائي يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية.. لماذا؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نجح طراز موستانج الكهربائي الجديد Mustang Mach-E في تحقيق رقم قياسي جديد بموسوعة جينيس على مستوى الكفاءة.

وحقق الطراز إنجازا غير مسبوق في تاريخ السيارات الكهربائية، بنجاحه في السير لمسافة طويلة في أقل عدد من مرات إعادة شحن بطاريته متغلبا على موديلات مرموقة ضمن فئته من ماركة تسلا.

وحسب موقع "إنسايد إي في"، فإن طراز فورد موستانج الكهربائي Mustang Mach-E، أصبح السيارة الكهربائية الأعلى كفاءة في العالم، بعد أن تمكن من السير لمسافة 840 ميلا اضطر خلالها بإعادة شحن البطارية مرتين فقط، وأعيد شحن البطارية في المرتين خلال 45 دقيقة.

وضمن هذا الاختبار تفوق الطراز على موديلات تسلا، موديل Y و موديل 3، اللذان احتاجا لاجتياز المسافة نفسها بعدد أكبر من مرات إعادة شحن البطاريات.

وبدأ الاختبار في الثالث من يوليو الجاري واستمر لـ 27 ساعة متواصلة، على سرعة 31 ميلا في الساعة.

فئات موستانج Mach-E

وتوفر فورد من طراز موستانج MACH–E عدة فئات مختلفة بقدرات كهربائية متفاوتة، ونطاق سير وأنظمة قيادة متنوعة.

ووضع الموقع فئات الطراز في مقارنة كشفت الأفضل فيما بينهم للتسهيل على راغبي اقتناء هذا الطراز عملية اختيار الأفضل.

وأجرى الموقع المقارنة على أساس نظام الدفع ومعدل ضخ البطاريات للطاقة ونطاق سير المحرك ومعدل التسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة.

وبدأ بأول فئة، وهي Mach-E Select SR، وتتوفر هذه الفئة بنظام دفع RWD، وتعمل ببطاريات تمد المحرك بالطاقة بمعدل 75.7 كيلوات في الساعة، ومعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 5.8 ثانية.

ثم جاءت فئة Mach-E Select SR AWD، التي تتوفر بنظام دفع AWD، وتعمل ببطاريات تمد المحرك بالطاقة بمعدل 75.7 كيلوات في الساعة، ومعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 5.2 ثانية.

ثم فئة Mach-E Premium ER، بنظام دفع RWD، وتعمل ببطاريات تمد المحرك بالطاقة بمعدل 98.8 كيلوات في الساعة.

ثم فئة Mach-E Premium ER AWD، وتتوفر بنظام دفع AWD، وتعمل ببطاريات تمد المحرك بالطاقة بمعدل 98.8 كيلوات في الساعة ومعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 4.8 ثانية.

واختتم الموقع بفئة Mustang Mach-E GT ER، وتتوفر بنظام دفع AWD، وتعمل ببطاريات تمد المحرك بالطاقة بمعدل 98.8 كيلوات في الساعة،ومعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 4.0 ثانية.