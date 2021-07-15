كيا تعلن وصول نسخة منتصف الجيل من CEED لعام 2022

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت كيا عن طرح نسخة تحديث منتصف الجيل من طراز CEED، وتوفر ثلاث فئات مختلفة من النسخة لعام 2022.

ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات اللقطات الرسمية لنسخة فيس ليفت الجديدة من الطراز، والتي تضم فئة هاتش باك، وفئة "واجون" وفئة "بروسيد".

ويعتبر طراز كيا CEED من أهم السيارات التي تمتلكها كيا بالأسواق، كونها تمثل 28% من إجمالي مبيعات سيارات الماركة الكورية الجنوبية في أوروبا.

كما أنه المنافس الأول الذي تطرحه كيا في مواجهة سطوة طراز فولكسفاجن "جولف"، ضمن نفس الفئة.









وتتشارك الفئات الثلاث من النسخة الفيس ليفت من طراز CEED في القدرات التقنية، ويشمل ذلك شاشة عدادات بقياس 12.3 بوصة، وشاشة تحكم وسطى بقياس 10.25 بوصة، تدعم انظمة تشغيل أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مع توفر وصلات شحن USB، ونظام صوتي من ماركة JBL مكون من 8 سماعات مكبرة.

وتتوفر الفئات الثلاث بعدة خيارات من المحرك، تشمل محرك توربيني هجين بسعة 1.0 لتر، ينتج قوة 120 حصانا، ثلاثي الاسطوانات، يدعمه محرك كهربائي بقوة 48 فولتا.





ومحرك آخر يعمل بالديزل بسعة 1.6 لتر ينتج قوة 130 حصانا، ومحرك آخر هجين لفئة "واجون"، بسعة 1.6 لتر، ينتج قوة 141 حصانا.

وخيارين آخرين يتوفران من المحرك، الأول بسعة 1.5 لتر ينتج 160 حصانا، والثاني بسعة 1.6 لتر ينتج قوة لفئات GT عالية الأداء من الطراز ينتج قوة 204 أحصنة.