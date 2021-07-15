فلوكسفاجن تطرح موديلات كهربائية للأسرة لأول مرة في العالم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تنطلق فولكسفاجن بقوة صوب السيارات الكهربائية، بتعزيز استثماراتها لدعم فئتها الكهربائية الناشئة ID.

وحسب موقع "موتور وان"، أعلنت فولكسفاجن الأسبوع الجاري نيتها لإضافة موديلات جديدة كليا لأسرة فئة ID، ستظهر للمرة الأولى ضمن الفئة الكهربائية.

وتطمح فولكسفاجن لأن تتكون فئتها ID من 5 سيارات رئيسية، تشمل كل من فئة ID.3 و ID.4 المتواجدين حاليا بالفعل.

وضمن الإعلان كشفت فولكسفاجن عن أن واحدة من سيارات ID المستقبلية، ستكون طراز SUV كبير الحجم باسم ID.8، سيكون الأول من نوعه فيما يخص الحجم الذي تقدمه فولكسفاجن على الإطلاق، ضمن سياراتها العاملة بالطاقة الكهربائية.

وتطمح فولكسفاجن لأن تصبح ماركة رائدة ببيع وصناعة السيارات الكهربائية بحلول عام 2025 المقبل.

مشروع 2030

وكانت قد كشفت مجموعة فولكسفاجن الألمانية للسيارات عن عزمها تحويل نصف إجمالي معروضاتها من السيارات إلى كهربائية بحلول عام 2030.

جاء ذلك خلال طرح الرئيس التنفيذي للمجموعة هربرت ديس للاستراتيجية الجديدة لفولكسفاجن اليوم الثلاثاء.

كما أعلنت أكبر مجموعة أوروبية لإنتاج السيارات أنها تعتزم خلال العقد الحالي تخفيض البصمة الكربونية لكل سيارة على مدار إجمالي متوسط عمر السيارة بنسبة 30% مقارنة بمستواها في عام 2018.

وقالت فولكسفاجن إن هذه المواصفات تأتي " متوافقة مع اتفاقية باريس"في إشارة إلى الأهداف الدولية الخاصة بحماية المناخ.

ومن المتوقع أن تعلن المفوضية الأوروبية غدا الأربعاء تفاصيل عن الخطوات التي ستتخذها الدول الأوروبية لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 55% مقارنة بمستوياتها عام 1990.

وأعلنت ثاني أكبر شركة سيارات في العالم بعد تويوتا اليابانية أنها تعتزم بحلول عام 2040 تحويل ما يقرب من 100% من كل السيارات الجديدة في الأسواق المهمة إلى سيارات محايدة كربونيا، على أن تصل بسياراتها إلى الحياد الكربوني التام بحلول عام 2050.

وكانت العلامة المركزية للمجموعة (فولكسفاجن) أعلنت خلال طرح استراتيجيتها الجديدة الخاصة بها في الربيع الماضي اعتزامها وصول نسبة السيارات الكهربائية الخالصة في مبيعاتها إلى ما لا يقل عن 70% في أوروبا بحلول عام 2030.