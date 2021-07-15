بالصور.. فخامة رهيبة داخل سيارة أودي الكهربائية Grand Sphere

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة أودي الألمانية بعض ملامح التصميم الداخلي لسيارتها الكهربائية المرتقبة Grand Sphere التي تمتلك رحابة وفخامة غير مسبوقة.

وأبقت الشركة الملامح التصميمية الخارجية لسيارتها Grand Sphere الاختبارية غير معلنة حتى الآن، لكنها كشفت عن التصميم الداخلي، والذي يوفر مساحة كبيرة، خاصة في الصف الأول من المقاعد.



ويعتمد مفهوم التصميم للمقصورة الداخلية على توفير أعلى معايير الراحة من خلال المقاعد القابلة للتدوير، وتقريب الأعمدة A أكثر نحو مركز السيارة بحيث يتمكن القائد من رؤية أفضل عند المنعطفات.



وتم أيضا الاستغناء عن الأعمدة B، بحيث تسمح الأبواب، التي تفتح في اتجاهين متعاكسين، بوصول مريح للداخل.





ويوجد في المقدمة مقعدان فرديان يمكن إرجاعهما لمسافة طويلة مع استدارة 90 درجة على الأقل.



كما تتمتع السيارة بمنظر بانورامي للأمام على غرار المسرح أو الأوبرا.





ومن الواضح أن أودي تخطط لإنشاء نافذة زجاجية كبيرة بشكل خاص أو حتى سقف زجاجي لاستكمال هذه النظرة البانورامية الخاصة.



وتظهر الرسوم المتحركة أن المقود في Grand Sphere يمكن نقله إلى لوحة القيادة لتظهر طاولة صغيرة وأنيقة أمام قائد السيارة.





وعند فتح الكونسول الأوسط يكشف عن كأسين وإناء به نبات زينة، بهدف تعزيز الشعور بغرفة المعيشة في السيارة.



ومن المتوقع ظهور السيارة ضمن برنامج الانتاج القياسي ونظام القيادة الآلي من المستوى الرابع بحلول عام 2025.



