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السماح بتظليل الزجاج الأمامي والخلفي الجانبي للسيارة بنسبة 30%

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كريم أبو الهوى 0 تبليغ

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت الإدارة العامة للمرور عن الضوابط التي يسمح بها في تظليل زجاج المركبات، وذكرت أنه يسمح بتظليل زجاج المركبات وفق الضوابط التالية:-

1- أن يكون التظليل للزجاج الجانبي (الأمامي والخلفي) من النوع الشفاف الذي يسمح برؤية ما بداخل المركبة بحيث لا تزيد نسبة التظليل على (30%).

2- أن لا يكون عاكساً للصورة «على هيئة مرآة»، ولا يحمل أي زخارف أو نقوش أو صور تحد من الشفافية.

3- يجب أن لا يتسبب التظليل في حجب رؤية السائق أو التقليل منها

4- يمكن تجاوز نسبة التظليل المسموح بها في الحالات المرضية التي تستدعي ذلك بشرط تقديم تقرير طبي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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