السماح بتظليل الزجاج الأمامي والخلفي الجانبي للسيارة بنسبة 30%

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت الإدارة العامة للمرور عن الضوابط التي يسمح بها في تظليل زجاج المركبات، وذكرت أنه يسمح بتظليل زجاج المركبات وفق الضوابط التالية:-

1- أن يكون التظليل للزجاج الجانبي (الأمامي والخلفي) من النوع الشفاف الذي يسمح برؤية ما بداخل المركبة بحيث لا تزيد نسبة التظليل على (30%).

2- أن لا يكون عاكساً للصورة «على هيئة مرآة»، ولا يحمل أي زخارف أو نقوش أو صور تحد من الشفافية.

3- يجب أن لا يتسبب التظليل في حجب رؤية السائق أو التقليل منها

4- يمكن تجاوز نسبة التظليل المسموح بها في الحالات المرضية التي تستدعي ذلك بشرط تقديم تقرير طبي.