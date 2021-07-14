"باول" يكسر الدولار أمام منافسيه.. التحفيز مستمر رغم التضخم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قلص الدولار مكاسب حققها في الآونة الأخيرة، في تعاملات الأربعاء، بعد أن أكد رئيس البنك المركزي الأمريكي، استمرار التحفيز النقدي.

وأبلغ جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي ( البنك المركزي الأمريكي)، الكونجرس، بأن الاقتصاد الأمريكي "ما زال بعيدا" عن المستويات التي يرغب البنك المركزي في أن يراها قبل أن يبدأ خفض تحفيزه النقدي.

وجاءت تعليقات باول، في الوقت الذي أظهر فيه تقرير ارتفاع أسعار المنتجين الأمريكيين بأكثر من المتوقع، لتسجل أكبر زيادة سنوية في أكثر من 10.سنوات ونصف السنة.

وقبل يوم، كشفت بيانات أن التضخم الأمريكي بلغ في يونيو/حزيران الماضي، أعلى مستوياته في أكثر من 13 عاما، وذلك حسب رويترز.

ودفع التضخم القوي العملة الأمريكية إلى ما يقل بقليل فحسب عن أعلى مستوياتها في 3 أشهر، إذ زاد التركيز على ما إذا كانت البنوك المركزية في أنحاء العالم ستبدأ في سحب التحفيز الذي قدمته في حقبة كورونا.

وزاد ذلك التركيز في تعاملات الأربعاء، بعد أن قال بنك الاحتياطي النيوزيلندي إنه أوقف مشتريات السندات، مما زاد التوقعات بأنه قد يرفع أسعار الفائدة في وقت قريب ربما أغسطس/آب المقبل.

وقال بنك كندا المركزي، إنه سيخفض مشترياته الأسبوعية من السندات إلى ملياري دولار كندي (1.6 مليار دولار) من 3 مليارات دولار.

لكن باول، في بداية شهادته أمام الكونجرس والتي سيقدمها على مدى يومين، قال إن المجلس يعتقد بقوة أن الزيادات الحالية للأسعار مرتبطة بإعادة فتح الاقتصاد ومؤقتة.

ونزل مؤشر الدولار 0.43% إلى 92.404، بعد أن ارتفع إلى 92.832، عند ما يقل قليلا عن مستوى 92.844 الذي بلغه الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ الخامس من أبريل/نيسان الماضي.

ونزلت العملة الأمريكية 0.45% مقابل اليورو إلى 1.183 دولار، بعد أن لامس الدولار أعلى مستوياته منذ الخامس من أبريل/نيسان الماضي.

وزاد الدولار قرابة 3% الشهر الماضي بعد أن أجبر تحول المركزي الأمريكي إلى لهجة تميل إلى التشديد النقدي الأسواق على إعادة تقييم موعد خفض التحفيز والبدء المحتمل لزيادة أسعار الفائدة.

وزاد الدولار 0.6% أمس الثلاثاء، بعد بيانات التضخم.

وزاد الدولار النيوزيلندي مقابل العملة الأمريكية بعد أن أعلن بنك نيوزيلندا المركزي أنه سينهي برنامجا لشراء سندات بقيمة 100 مليار دولار نيوزيلندي (70 مليار دولار).

وأضافت العملة مكاسب بعد تعليقات باول لترتفع 1.29%.

وأدى الاختلاف في توقعات السياسة النقدية إلى دفع الدولار الأسترالي للانخفاض 0.74% مقابل نظيره النيوزيلندي إلى 1.0636 دولار نيوزيلندي وهو أدنى مستوى منذ أوائل يونيو/حزيران الماضي.

وتراجع الدولار الكندي 0.04% إلى 1.25065 دولار، بعد أن قال بنك كندا المركزي إنه سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير حتى يجري استيعاب التباطؤ الاقتصادي، وهو ما من المتوقع أن يحدث في النصف الثاني من 2022.