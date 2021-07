رولزرويس تصنع إصدارات دون وفانتوم خاصة لعميل يحتفل بعيد زواجه

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت رولزرويس عن إصدارين خاصين لفانتوم ودون لعميل أمريكي وزوجته يحتفلان بالذكرى الأربعين لزواجهما.

السيارة الأولى هي واحدة من عشرين نسخة رولزرويس فانتوم تيمبوس حصرية، بطلاء أبيض “يعكس الضوء والطبيعة اللامتناهية للوقت في زواجهما”.

سيارة دون الثانية الحصرية تأتي بطلاء أحمر براق مع لمسات كروم داكنة للشبك وأنابيب العادم، كما تم استخدام ألياف الكربون المصقولة لتمثال النشوة الأيقوني للعلامة.

داخلية السيارتين تتميز بزخرفات خشبية بالغة الأناقة وجلود طبيعية مخيطة باليد ولمسات سوداء ضمن إضافات أخرى حصرية للإصدرين.

