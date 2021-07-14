أقوى 6 سيارات عائلية في الأسواق.. وحوش آمنة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتوفر في 2021 سيارات تجمع بين سمات السيارة العائلية وقوة الأداء، للراغبين في الجمع بين الأمن والسرعة، وبين الرحابة والقدرات الفائقة.

وكشف موقع "هوت كارز" ضمن هذه القائمة عن السيارات العائلية التي تتوفر بالأسواق وتتمتع بأداء قوي، من مختلف الماركات البارزة.

وضمت القائمة طراز BMW M5 Competition، هو طراز عائلي رائع، وفي الوقت نفسه، يتمتع بأداء فائق، بفضل محرك V8 بسعة 4.4 لتر ينتج قوة 617 حصان ذو عزم دوران 553 لفة/قدم، وسرعة قصوى تصل لـ 200 ميل في الساعة.





وطراز Porsche Macan GTS، ضمن فئة SUV، إلى جانب مواصفاته كطراز عائلي فخم، يتمتع بأداء فائق، بفضل محركه الـ V6 بسعة 2.9 لتر ينتج قوة 357 حصان ذو عزم دوران 384 لفة/قدم، وسرعة قصوى تصل لـ162 ميل في الساعة.





وطراز Cupra Ateca، ضمن فئة SUV، إلى جانب مواصفاته كطراز عائلي فخم، يتمتع بأداء فائق، بفضل محرك رباعي الأسطوانات ينتج قوة 296 حصان، وسرعة قصوى تصل لـ152 ميل في الساعة.





وطراز Audi RS6، ضمن فئة سيدان، إلى جانب مواصفاته كطراز عائلي فخم، يتمتع بأداء فائق، بفضل محركه الـV8 بسعة 4.0 لتر ينتج قوة 591 حصان بعزم دوران 590 لفة/قدم، وسرعة قصوى تصل لـ189 ميل في الساعة.





وطراز Subaru WRX STI، ضمن فئة سيدان، إلى جانب مواصفاته كطراز عائلي فخم، يتمتع بأداء فائق، بفضل محركه ذو سعة 2.5 لتر ينتج قوة 300 حصان بعزم دوران 311 لفة/قدم.





وطراز Dodge Durango Hellcat، ضمن فئة SUV، إلى جانب مواصفاته كطراز عائلي فخم، يتمتع بأداء فائق، بفضل محرك ذو معدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 3.4 ثانية.



