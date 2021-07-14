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عرض تقسيط نيسان كيكس 2021 بدون دفعة أولى!

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alamir salah eldin 0 تبليغ

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة بترومين نيسان، واختر ما يناسبك من موديلات 2021 بالتعاون مع مصرف الراجحي

*ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه.

السيارة المشمولة في العرض:

  • نيسان كيكس موديل 2021

مميزات العرض:

الشروط والأحكام:

  • تطبق الشروط والاحكام.
  • القسط الشهرى شامل الضريبة المضافة وقد يختلف من عميل لاخر طبقا للسجل التامينى
  • عرض بدون دفعة اولى خاص بعملاء بنك الراجحى.
  • يوجد عروض تمويلية مع جهات تمويلية اخرى.
  • العرض سارى حتى نهاية شهر يوليو 2021 او نفاذ المخزون.

صورة العرض:

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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