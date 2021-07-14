عرض تقسيط نيسان كيكس 2021 بدون دفعة أولى!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة بترومين نيسان، واختر ما يناسبك من موديلات 2021 بالتعاون مع مصرف الراجحي
*ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه.
السيارة المشمولة في العرض:
- نيسان كيكس موديل 2021
مميزات العرض:
الشروط والأحكام:
- تطبق الشروط والاحكام.
- القسط الشهرى شامل الضريبة المضافة وقد يختلف من عميل لاخر طبقا للسجل التامينى
- عرض بدون دفعة اولى خاص بعملاء بنك الراجحى.
- يوجد عروض تمويلية مع جهات تمويلية اخرى.
- العرض سارى حتى نهاية شهر يوليو 2021 او نفاذ المخزون.
صورة العرض: