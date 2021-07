مرسيدس AMG SL 2022 الجديدة كلياً تكشف داخليتها

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت مرسيدس AMG عن داخلية SL 2022 رودستر الجيل الجديد كلياً، والذي يعود مجدداً لوضعية الأربعة مقاعد للمرة الأولى منذ الثمانينات.

ويتمتع موديل SL بتاريخ عريق يمتد لـ 67 عاماً، وتجهز مرسيدس لتدشين الجيل السادس الجديد خلال أسابيع ليحل محل موديل AMG GT رودستر، وللوقت الحالي نلقي نظرة متفحصة على الداخلية التقنية البديعة المستوحاة من إس كلاس الجديدة وسيارات 300 SL الكلاسيكية من الخمسينات.

وقد هدفت مرسيدس للجمع بين تصميم “الأنالوج” الكلاسيكي والتصميم الرقمي العصري وفق تصريح العلامة، ونرى لوحة عدادات رقمية 12.3 إنش LCD، وشاشة لمسية 11.9 إنش للنظام الترفيهي المدمج في الكونسول الأوسط، مع تقنية اختيارية ثلاثية الأبعاد لعرض المعلومات على الزجاج الأمامي.

وتشمل مزايا السيارة جلود نابا الفاخرة ومقاعد AMG الرياضية، وستنتقل SL الجديدة إلى منصة جديدة تجمع بين الألمنيوم والفولاذ والمجنيسيوم وألياف الكربون لخفض وزن المنصة إلى 270 كيلوجرام فحسب، كما أن السيارة أكثر ثباتاً من AMG GT رودستر بـ 50%.

وستأتي السيارة بسقف قماشي ونظام الدفع الكلي AMG 4Matic+ للمرة الأولى، ومن المتوقع تزويدها بمحركات 6 و8 سلندر هجينة بقوة قصوى 800 حصان للفئة الرائدة.

