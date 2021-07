كيا سيد وبروسيد 2022 فيس ليفت تنطلقان رسمياً “صور ومواصفات”

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت كيا عن سيارات سيد وبروسيد وسيد SW بتحديثات منتصف العمر لعام 2022، مع العلم أن الجيل الثالث الحالي لعائلة سيارات سيد انطلق في 2018، ويمثل 28% من جميع مبيعات العلامة في أوروبا.

وقد حصلت سيارات سيد وبروسيد على مقدمة أكثر جراءة بفتحات هواء أكبر حجماً متصلة بأقواس العجلات لإعطاء المقدمة طابعاً ثلاثي الأبعاد، مع مصابيح أمامية LED ولمسات كروم وأخرى حمراء حسب الفئة.

كما تشمل التحديثات جنوط 17 و18 جديدة و4 ألوان خارجية جديدة وتحديثات داخلية متعددة تشمل مواد وجلود جديدة ونسخة محدثة من لوحة العدادات الرقمية 12.3 إنش وشاشة 10.25 إنش للنظام الترفيهي بتطبيقات أندرويد أوتو وأبل كاربلاي.

وتدعم سيارات سيد وبروسيد المحدثة نظام تحكم مناخي أوتوماتيكي بمنطقتين ونظام سمعي فاخر JBL وتهوية وتدفئة المقاعد الأمامية والخلفية وسقف شمسي بانورامي وعدد واسع من أنظمة السلامة التي تشمل مراقبة النقطة العمياء والتحذير من مغادرة حارة الطريق والتحذير من تشتت السائق والتفادي المبكر للاصطدامات.

كما تم تحديث مجال المحركات، ليشمل محرك 1.0 لتر 3 سلندر تيربو بتقنية هايبرد مخففة بقوة 120 حصان، ومحرك 1.5 لتر تيربو 3 سلندر بقوة 160 حصان، ومحرك 1.6 لتر بقوة 201 حصان، ومحرك 1.6 لتر هجين بالقابس بقوة إجمالية 141 حصان وعزم 265 نيوتن متر ومدى كهربائي صافي 58 كيلومتر ضمن خيارات أخرى.

