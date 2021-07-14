أسعار شاحنة هيونداي "سانتا كروز" 2022

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة هيونداي الكروية الجنوبية عن الأسعار الرسمية لكافة الفئات التي تطرحها من شاحنتها المرتقبة "سانتا كروز" لعام 2022 المقبل.

وبعد أن قامت الشركة بالكشف عن الصور الرسمية للشاحنة الجديدة، وأبرز مواصفاتها، أفصحت عن التكلفة الرسمية لكل من فئاتها، التي يبلغ عددها 8 فئات.

ووفق موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، تتوفر من الشاحنة 8 فئات بأسعار وفقا للآتي:

الفئة الافتتاحية باسم SE FWD 2.5 وتكلفتها 25,175 ألف دولار.

فئة SEL FWD 2.5 وتكلفتها 28,375 ألف دولار.

فئة SEL Activity FWD 2.5 وتكلفتها 31,645 ألف دولار.

فئة SE AWD 2.5 وتكلفتها 26,675 ألف دولار.

فئة SEL AWD 2.5 وتكلفتها 29,875 ألف دولار.

فئة SEL Activity AWD 2.5 وتكلفتها 33,145 ألف دولار.

فئة SEL Premium 2.5 Turbo وتكلفتها 36,865 ألف دولار.

فئة Limited 2.5 Turbo وتكلفتها 40,905 ألف دولار.

وستتوفر شاحنة "سانتا كروز" بأكثر من خيار فيما يخص المحرك، الأول هو محرك رباعي بسعة 2.5 لتر ينتج قوة 190 حصانا.

والمحرك الأقوى هو توربيني رباعي، بسعة 2.5 لتر ينتج قوة 275 حصانا.

وتتوافر السيارة على حزمة كماليات بينها أنظمة تشغيل أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، بالإضافة لشاشة معلومات بمنطقة التحكم الوسطى، بقياس يتراوح بين 8.0 و 10.0 بوصة، ونظام صوتي من ماركة Bose الفخمة مكون من 8 سماعات مكبرة.

وتتضمن أيضا أنظمة أمن وحماية تشمل نظام الفرامل ذاتية التفعيل في حالات الطوارئ يدعمه التنبيه المسبق في حالات الاصطدام، ونظام للحفاظ على المسار والتنبيه في حالة الخروج عن المسار، بالإضافة لنظام لرصد المنطقة العمياء التي يعجز السائق عن رصدها.