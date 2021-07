هيونداي إلنترا N موديل 2022 تنطلق رسمياً

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت هيونداي الستار عن إلنترا N موديل 2022 بتحديثات رياضية ومحرك 2.0 لتر تيربو 4 سلندر كما هو متوقع، بقوة 276 حصان وعزم 392 نيوتن متر.

المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج 8 سرعات أو ناقل يدوي 6 سرعات، وتتسارع السيارة من الصفر إلى 100 كلم\س في 5.3 ثانية.

وتأتي السيارة بنظام تعليق متكيف إلكترونياً لتحسين الراحة والتوجيه أثناء القيادة وخفض الإزعاج الصوتي، مع زيادة ثبات السيارة مقارنة بإلنترا القياسية.

كما حصلت إلنترا N على نظام ترفيهي محدث، وتقدم هيونداي تطبيق “هيونداي N” لمتابعة حالة السيارة ووظائفها المختلفة بسهولة عبر الجوال.

بالنسبة للتصميم الخارجي فقد حصلت إلنترا N على لمسات أكثر جراءة من إلنترا القياسية، بمصدات جديدة وفتحات أكبر حجماً وجناح خلفي مثبت ومصابيح خلفية مستوحاة من الفورمولا 1 وجنوط جديدة.

