أجمل 9 سيارات إيطالية في التاريخ.. تصميمات عبقرية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قدمت صناعة السيارات الإيطالية مجموعة موديلات متميزة عبر تاريخها، تمتعت بإطلالة خارجية لا تُنسى وتصميمات تنطق بالعبقرية الفذة.

وجمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات قائمة بأجمل 9 سيارات إيطالية طُرحت عبر تاريخ الصناعة من مختلف الماركات.

وضمت القائمة، طراز ألفا روميو Alfa Romeo Giulia بنسخته الأحدث لعام 2021، بتصميمها الخارجي الأنيق، والمحرك التوربيني المزدوج ضمن فئة V6 الذي ينتج قوة 505 أحصنة.





وطراز Ferrari 330 P4 من ماركة فيراري، والذي خصص للسباقات وتوفر في حقبة الستينيات، وتمتع بواحد من أجمل تصميمات السيارات على الإطلاق.





وطراز Ferrari LaFerrari بنسخته لعام 2013، صاحب التصميم المتميز، والعامل بمحرك v12 بسعة 6.3 لتر ينتج قوة 950 حصانا، بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 2.5 ثانية، وسرعة قصوى تصل لـ 220 ميلا في الساعة.





ومن مازيراتي ضمت القائمة طراز Maserati A6 GCS الذي تمتع بتصميم من أجمل تصميمات السيارات الإيطالية، بنسخته التي طرحت في الخمسينيات.





وطراز Bizzarrini 5300 GT Strada بنسخته التي طرحت عام 1964، ومع تصميمه المتميز، عمل بمحرك V8 ينتج قوة 365 حصانا، وتوفرت منه 133 نسخة فقط للبيع.





من بعده، ضمت القائمة طراز Alfa Romeo Disco Volante بنسخته من عام 1952، وكانت من أجمل السيارات الإيطالية، وعملت هذه النسخة من الطراز بمحرك سعة 3.5 لتر.





ثم طراز لامبورجيني Lamborghini Miura الذي طرح عام 1966 بتصميم إيطالي شهير، واحتل مكانة متميزة بين السيارات الكلاسيكية.





وطراز فيراري Ferrari 250GTO الذي تمتع بأحد أجمل تصميمات السيارات الإيطالية، وتصل قيمته الحالية لـ 70 مليون دولار.





واختتم الموقع القائمة بطراز Alfa Romeo 33 Stradale الذي يعتبر صاحب أجمل تصميم لسيارة إيطالية الصنع عبر التاريخ.



