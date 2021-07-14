أودي RS Q3.. أكثر شراسة بعد تعديلات ألمانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجرت شركة Abt تعديلات تقنية على سيارة أودي RS Q3 المتعددة الاستخدام لرفع معدلات أدائها، وجعلها أكثر رياضية وشراسة.

وأوضحت الشركة الألمانية أن التعديلات، التي تم إجراؤها على المحرك خماسي الأسطوانات على شكل مستقيم سعة 2.5 لتر، زادت قوته من 400 حصان/480 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى إلى 440 حصان/520 نيوتن متر.

وبذلك زادت السرعة القصوى للسيارة المدمجة الألمانية لتصل إلى 285 كلم/س، كما قل زمن التسارع من الثبات إلى 100 كلم/س بمقدار 0.2 ليصل إلى 4.3 ثانية.

ولتتواءم السيارة مع المعدلات الجديدة تم خفض الهيكل لما يصل إلى 35 ملم على المحور الأمامي و40 ملم على المحور الخلفي. وتقف السيارة المنتمية لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV على جنوط قياس 20 و 21 بوصة.

وتوفر شركة التعديل بعض التحسينات التصميمية للمقصورة الداخلية مثل أشرطة الصعود المضاءة، والأسطح المصنوعة من ألياف الكربون.