جينيسيس G70 الجديدة.. سيارة لعشاق الفخامة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة جينيسيس الكورية الجنوبية عن طرح نسخة كومبي Shooting Brake من سيارتها G70 الجديدة، التي تنتمي للفئة المتوسطة.

وأوضحت الشركة في بيان لها الأربعاء، أن الموديل G70 Shooting Brake الكومبي يظهر بطول 4.69 متر، وعرض 1.85، وارتفاع 1.40 متر، وطول قاعدة عجلات 2.84 متر.



وتعتمد النسخة الكومبي على الموديل الجديد من السيارة مع الملصقات المميزة للنسخة، وبعض الملامح التصميمية مثل الكشافات الأمامية، وشبكة المبرد العريضة، والتصميم الجديد للسقف، كما تتميز النسخة الجديدة من خلال أسبويلر حافة السقف.

ويتوفر للسيارة الجديدة محرك بنزين سعة 2 لتر وبقوة 245 حصانا، ومحرك ديزل سعة 2.2 لتر وبقوة 200 حصان، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.

وتتمتع G70 Shooting Brake بقمرة كلاسيكية مع كونسول أوسط عريض، كما تستوعب لوحة العدادات شاشتين: واحدة للأدوات الرقمية موجودة أمام عجلة القيادة متعددة الوظائف، والأخرى لوظائف المعلومات والترفيه فوق الكونسول الوسطي.

وجهزت الشركة التابعة لمجموعة هيونداي سيارتها بأحدث الأنظمة المساعدة مثل منظم السرعات المتوائم، ومساعد الحفاظ على حارة السير وتغيير حارة السير، ومحذر التصادم، ومساعد صف السيارة، ومساعد الزاوية الميتة.