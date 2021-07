مواصفات شانجان ايدو بلس 2022 وأسعارها في السعودية Changan Eado Plus

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – دُشنت شانجان ايدو بلس 2022 السيدان الجديدة كلياً في أسواق المملكة العربية السعودية عند الوكيل الحصري للصانع الصيني شركة المجدوعي للسيارات، حيث حصلت على تحديثات عديدة مع هيكل عالي الصلابة لتعزيز سلامتها ومقصورة عالية التقنية بالإضافة إلى التصميم رياضي، واليوم سنتعرف على مواصفاتها بشكل أكثر تفصيلاً.

المُحرك والأداء

في البداية، سنتعرف على مُحركات السيدان الجديدة كلياً، حيث تستمد السيارة قوتها من خيارين من المحركات:

الأول محرك بأربعة أسطوانات سعة 1.6 لتر GDI لفئة تريند بقوة 128 حصان و161 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويتصل بناقل حركة CVT.

الثاني محرك بأربعة أسطوانات سعة 1.4 لتر تيربو GDI لفئات سمارت وليميتد بقوة 158 حصان و260 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويتصل بناقل حركة مزدوج القابض بسبع سرعات لتتسارع السيارة من 0 إلى 100 خلال 7.9 ثوان، مع صرفية وقود تُقدر بـ 5.9 لتر لكل 100 كم ويُعد هذا المحرك من بين أفضل عشر محركات في الصين لعام 2019.

كما تتوفر إيدو بلس الجديدة مع 3 أنماط قيادة للاختيار، مما يجعل من القيادة تجربة آمنة وممتعة، كما تأتي بخزان وقود تبلغ سعته 53 لتر.

المظهر الخارجي

من الخارج، تتميز السيارة بتصميم أنيق، حيث تحصل على واجهة جديدة مع مصابيح أمامية وخلفية ليد جديدة تُميز فلسفة تصميم شانجان ذات الطابع الدّخاني، ومصابيح نهارية ليد ويتوفر تصميمين للشبك الأمامي، في الفئتين الأقل تأتي بشبك مستعرض، وفي الفئة الأعلى تأتي بشبك منقط، ومن الجانب، يُمكنك رؤية جنوط ألومنيوم مقاس 16 أو 17 بوصة حسب الفئة، ومرايا جانبية قابلة للطي كهربائياً مع إشارات انعطاف وميزة تسخين المرايا، وتتوفر بفتحة سقف تصبح بانورامية في فئة ليميتد، ومن الخلف، تأتي بمخرجين للعادم، ومصابيح ضباب خلفية، بالإضافة إلى نظام فتح الشنطة الخلفية الذكي.

في حين أن أبعادها كالتالي:

الطول: 4,730 مم

العرض: 1,820 مم

الارتفاع: 1,505 مم

قاعدة العجلات: 2,700 مم

التصميم الداخلي

من الداخل، تتمتع السيارة بمقصورة رحبة تسع لـ 5 رُكاب، في مقاعد جلد الأمامية منها مهواة، ويُمكن التحكم بوضعيات كرسي السائق في ست اتجاهات وأربعة لكرسي الراكب، مع مقود جلد يُمكن تحريكه كهربائياً بأربعة اتجاهات، ويُمكن التحكم بالنظام الصوتي عن طريق المقود، وفي الخلف، يوجد مسند يد وسطي للمقاعد الخلفية مع مخرج مكيف خلفي ومدخل يو اس بي لشحن جوالك، مع مقاعد خلفية قابلة للتقسيم بنسبة 40:60 بزاوية ميلان تقدر بـ 17 درجة فقط، وأرضية المقاعد الخلفية مسطحة لتمنح راحة أكبر للركاب، في حين أن مساحة التخزين تبلغ 500 لتر تصبح 1000 لتر عند طي المقاعد الخلفية.

وبالنسبة للتقنيات، فتتميز السيارة بشاشة معلومات الرحلة 10.25 بوصة، وشاشة 10.25 بوصة تعمل باللمس للنظام الترفيهي مائلة قليلاً نحو السائق لتحسين الرؤية، مع ميزة عرض محتوى الجوال على الشاشة بدعم أندرويد أوتو وآبل كاربلاي تدعم ربط أنظمة الأندرويد عبر خاصية الربط السهل، وخرائط ملاحة الخليج العربي، مع نظام صوتي بـ 6 سماعات مع دعم البلوتوث والراديو، ومدخلين يو اس بي في الأمام، ومكيف الكتروني، مع ميزة الدخول الذكي وتشغيل المحرك بضغطة زر.

تقنيات السلامة

يتكون هيكل إيدو بلس من 65٪ من المعدن عالي الصلابة والقوّة حيث يستطيع تحمّل قوّة صدمة قصوى تصل لـ 1500 ميغا باسكال، مع سطح منحوت بالليزر. السطح المنحوت يقوّي من هيكل المركبة، وهيكل هيدروليكي حلقي مما يحسّن من قوّة الهيكل وآداء مقاومة الصد، وتتوفر السيارة بالعديد من أنظمة السلامة ومساعدة السائق والتي تشتمل على:

وسائد هوائية أمامية (السائق + الراكب)

وسائد هوائية أمامية جانبية

نظام ACC للحفاظ على مسافة آمنة بين سيارتك والسيارة التي أمامك

نظام قياس ضغط الإطارات

نظام مانع انغلاق المكابح

نظام توزيع قوة المكابح الكترونياً

نظام التحكم بالثبات

نظام المساعدة على صعود المنحدرات

نظام التحكم بالالتصاق الناتج عن الجر

مساعد الفرملة

مكابح توقف كهربائية

حساسات خلفية

كاميرا خلفية

نظام رؤية محيطية 360 درجة

نظام التحذير من الاصطدام الأمامي

مكابح طوارئ

مثبت سرعة متكيف بالرادار

نظام الركن الذاتي

السعر

وفي الختام، تتوفر شانجان ايدو بلس 2022 عند الوكيل بالأسعار التالية شاملة الضريبة:

فئة تريند بسعر 56,235 ريال

فئة سمارت بسعر 64,285 ريال

فئة ليميتد بسعر 70,035 ريال

