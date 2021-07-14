Model Y.. مفاجأة تسلا لسوق السيارات الكهربائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة تسلا، عملاقة صناعة السيارات الكهربائية، عن سيارتها Model Y الجديدة ضمن فئة SUV المتوسطة.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن السيارة الكهربائية الجديدة تتوفر بنسختين: الأولى بقوة 345 حصانا، وتصل إلى مدى السير 505 كيلومترات.



وتتسارع السيارة تسلا Model Y الجديدة في هذه الحالة من الثبات إلى 100 كيلومتر/ساعة في غضون 5.1 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 217 كيلومتر/ساعة.

وتنطلق النسخة الثانية بقوة 450 حصانا، وتصل إلى مدى السير 480 كلم.

وتتسارع هذه النسخة من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 3.7 ثانية، في حين تقف سرعتها القصوى على أعتاب 241 كلم/س.

وتظهر السيارة الجديدة بطول 4775 ملم، وعرض 1850 ملم، وارتفاع 1600 ملم، كما تسع ما يصل إلى 7 مقاعد أو 1900 لتر، مع حمل جر يقدر بنحو 1600 كجم.

وتعتمد السيارة رباعية الدفع على باقة من الأنظمة المساعدة مثل شاشة مركزية تعمل باللمس قياس 15 بوصة، ومساعد الكبح الاضطراري، ومحذر التصادم، ومساعد الزاوية الميتة.

وعند فراغ بطارية الطراز Model Y ، فإن 15 دقيقة على شاحن فائق ستكون كافية لشحن الطاقة لمدى سير كهربائي يبلغ 270 كلم.