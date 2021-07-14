فولكسفاجن تطرح Golf Variant R الجديدة.. إطلالة رياضية فريد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة فولكسفاجن الألمانية الشهيرة، الأربعاء، النقاب عن سيارتها الكومبي Golf Variant R الجديدة، التي تتمتع بمظهر رياضي فريد.

وأوضحت الشركة الألمانية أن الكومبي Golf Variant R الجديدة تعتمد على سواعد محرك بنزين تربو سعة 2 لتر وبقوة 320 حصان/420 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، يتولى توزيعها على عجلات السيارة الأربع ناقل حركة مزدوج القابض من سبع سرعات.

وبفضل هذه القوة تتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 4.9 ثانية، بينما تصل السرعة القصوى إلى 270 كلم/س. ويتوفر للسيارة طاقم جنوط قياس 18 و19 بوصة.

وتتميز السيارة من خلال المصدم الخاص، وأشرطة LED الزرقاء بين الكشافات الأمامية، ومخارج العادم المزدوجة على جانبي المؤخرة، والمصدم الخلفي الجديد مع الناشر المطلي باللون الأسود شديد اللمعان، واسبويلر حافة السقف بلون السيارة نفسه.

وتتألق المقصورة الداخلية بالمقاعد الرياضية مع خيوط حياكة متباينة، والديكورات المطلية باللون الأزرق، كما تتوفر للسيارة تجهيزات من جلد نابا الفاخر.