موجز ”الخليج 365” للسيارات.. أقوى الشاحنات وجديد فضيحة "ديزل جيت"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز أحداث قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي تطورات القطاع المهمة.

أطلقت شركة فورد الأمريكية، الثلاثاء، أيقونتها Mustang Mach-E GT الكهربائية، التي تنتمي لفئة SUV، وتتمتع بمواصفات رياضية تنافسية.

أطلقت مازيراتي الموديلات الخاصة Ghibli Operanera وGhibli Operabianca الجديدة، بالتعاون مع Fragment اليابانية الرائدة في أزياء الشارع.

لا تزال العديد من الحقائق تتكشف بشأن فضيحة "ديزل جيت"، والمتورط فيها مجموعة من كبرى شركات السيارات في العالم.

كشفت مجموعة فولكسفاجن الألمانية للسيارات عن عزمها تحويل نصف إجمالي معروضاتها من السيارات إلى كهربائية بحلول عام 2030.

خلال عام 2021 كانت هناك مجموعة من ماركات السيارات المصنعة للموديلات الفخمة، كانت الأبرز بين منافسيها بفضل ما قدمته من موديلات فخمة.

عبر تاريخ صناعة الشاحنات فئة "بك – أب"، كانت هناك مجموعة غردت خارج السرب، تمتعت بطابع الفخامة على عكس مهمة هذا النوع من الشاحنات.