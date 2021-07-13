تجربة قيادة مرسيدس اس كلاس 2021 “أهم المعلومات والمواصفات والأسعار”

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – دُشنت مرسيدس اس كلاس 2021 الجديدة في السوق السعودي عبر الوكيل الحصري للصانع الألماني شركة الجفالي للسيارات، وهي سيدان فاخرة، تمتاز بمعايير غاية في الفخامة مع مزايا هي الأفضل في فئتها، واليوم، سنأخذكم في جولة للتعرف عليها بشكل كامل.

يُذكر أن سيارات اس كلاس تمتلك تاريخاً حافلاً يمتد إلى أوائل القرن العشرين، حيث كان كل طراز يترك بصمته الكبيرة على هندسة السيارات في عصره، كما مثلت إس كلاس دائماً رمزاً للفخامة والرفاهية والراحة والأمان، وظهر الجيل الأول لها في العام 1951، وتم إطلاق اسم إس كلاس رسمياً عند طرح سلسلة طرازات 116 في العام 1972.

شكلها الخارجي

في البداية، صُممت السيارة لتكون سيدان كلاسيكية بأبعاد مثالية بفضل طول السيارة المدروس بعناية من الأمام والخلف وقاعدة العجلات الطويلة، وتبرز المصابيح الأمامية في الجانب الأمامي من السيارة، حيث تتضمن المصابيح النهارية المكونة من 3 أجزاء والتي تعتبر من السمات المميزة لها لكنها أكثر تسطحاً وأصغر إلى حد ما بشكل عام، وتزيد دقة المصابيح الرقمية DIGITAL LIGHT في كل سيارة عن 2.6 مليون بيكسل.

ويمتد المظهر الديناميكي للسيارة وصولاً للجزء الخلفي، حيث تعكس المصابيح الخلفية أعلى مستويات الفخامة، وذلك بفضل تصميمها الداخلي المدروس بعناية ووظائف الإضاءة المتحركة، وتعد سيارة واحدة من أفضل السيارات من ناحية الديناميكا الهوائية في العالم، حيث يبلغ معامل السحب فيها 0.22 فقط.

ويوفر نظام التعليق النشط بالكامل E-ACTIVE BODY CONTROL (يأتي كتجهيز اختياري)، والذي يعتمد على نظام كهربائي مدمج 48 فولت، مستويات فائقة من الراحة والرشاقة، وتم تجهيز السيارة بنظام التعليق الهوائي AIRMATIC المزود بخاصية التخميد القابل للتعديل باستمرار ADS+ كتجهيز أساسي، ويضمن الربط الوثيق بين جميع أنظمة التعليق والتحكم أعلى مستويات الثبات والأمان.

المحركات التي تتوفر بها السيارة

تستمد السيارة قوتها من محركين 3 لتر 6 سلندر بقوة 367 أو 435 حصان بتسارع 5.1 أو 4.9 ثواني على التوالي بسرعة قصوى 250 كم/س واستهلاك وقود 13.9 كيلومتر لكل لتر، وكذلك تيربو مزدوج 4 لتر 8 سلندر بقوة 496 حصان وعزم 700 نيوتن متر بناقل أوتوماتيكي 9 سرعات، في حين يبلغ معدل استهلاك 13.9 كيلومتر لكل 1 لتر.

الداخلية والتقنيات

تأتي المقصورة بمقاعد تسع لخمسة رُكاب، وقد اهتمت الشركة براحة جميع رُكابها، حيث تأتي بالإضاءة المحيطية تدمج بين الموسيقى ودرجة الحرارة ومساج المقاعد لتوفير بيئة مريحة ومهدئة للأعصاب، ونظام الصوت المحيطي Burmester رباعي الأبعاد المتطور على 30 مكبراً صوتياً و8 مكبرات صوتية مساعدة.

وتضم السيارة 10 برامج تدليك مختلفة تستخدم المحركات الاهتزازية، وتأتي المقاعد الأمامية متعددة الوظائف مجهزة بوظيفة تدفئة المقعد والأكياس الهوائية القابلة للنفخ، وتتوفر 5 أنواع مختلفة من المقاعد الخلفية، بحيث يمكن معها تخصيص الجزء الخلفي للعمل أو الراحة، ويتحكم 17 محركاً تدريجياً ضمن نظام THERMOTRONIC في درجات الحرارة وتوزيع الهواء. ويتضمن نظام التحكم في المناخ THERMOTRONIC بـ 4 مناطق في الجزء الخلفي (يأتي كتجهيز اختياري) 20 محركاً تدريجياً تعمل على التحكم في فتحات الهواء.

كما تأتي بنظام متطور للتعرف الصوتي يدعم 27 لغة مع استخدام مكبرات صوت للتعرف على أصوات جميع الركاب، وتشمل الوظائف التي يوفرها نظام المساعد الصوتي استقبال المكالمات الهاتفية، وشرح وظائف السيارة والإجابة على الأسئلة العامة، ويمكن التحكم فيه من المقاعد الخلفية.

وتتوفر المقصورة بـ 5 شاشات موزعة عبر لوحة عدادات رقمية بالكامل وشاشة لمسية 12.8 إنش للمعلومات الترفيهية و3 شاشات خلفية جميعها بتقنية OLED للشاشات، وتقنية التواصل الفوري بين الشاشات الأمامية والخلفية لمشاركة الملفات والبيانات، وميزة عرض المعلومات على الزجاج الأمامي مع دعم تقنية الواقع المعزز للملاحة.

ومن خلال استخدام الكاميرات الموجودة في لوحة التحكم العلوية وخوارزميات التعلم، يتعرف نظام MBUX Interior Assist على متطلبات الركاب ويتوقعها، وذلك عن طريق تفسير اتجاه الرأس وحركات اليدين ولغة الجسد ويستجيب لها بتشغيل وظائف السيارة المطلوبة، كما أصبحت السيارة مركزاً للتحكم في المنزل من خلال وظيفة MBUX Smart Home يمكن مراقبة درجة الحرارة ومستوى الإنارة والستائر والأجهزة الكهربائية عن بُعد والتحكم فيها.

تقنيات السلامة

تأتي السيارة محملة بالكثير من مزايا السلامة ومساعدة السائق فعندما يكون خطر التصادم وشيكاً، تعمل الأنظمة المبتكرة على مساعدة السائق في الاستجابة لحوادث التصادم الوشيكة وفقاً لكل موقف، وبفضل التقنيات المتطورة لكشف محيط السيارة، باتت أنظمة ركن السيارة تسهّل مهمة السائق أثناء المناورة بسرعات منخفضة.

وأصبح تشغيل هذه الأنظمة أكثر سهولة بفضل دمجها مع نظام الوسائط المتعددة MBUX، وتم دمج نظام التوجيه على المحور الخلفي كتجهيز اختياري في أنظمة ركن السيارة، مع وظيفة تخطيط المسار المناسب وفقاً للموقف، وتعمل وظائف الكبح في حالات الطوارئ على حماية مستخدمي الطريق الآخرين أيضاً.

ويتوفر نظام DIGITAL LIGHT اختيارياً ما يتيح وظائف مساعدة جديدة تماماً مثل:

التحذير من أعمال الصيانة على الطرق المعروفة من خلال رسم صورة الحفار على سطح الطريق.

التحذير من وجود المشاة على جانب الطريق بتوجيه الضوء عليهم عند رصدهم.

التنبيه بإشارات المرور أو علامات التوقف أو لافتات عدم الدخول من خلال رسم رمز تحذيري على سطح الطريق.

المساعدة في تجاوز مسارات الطريق الضيقة (في أعمال الصيانة على الطرق) من خلال رسم خطوط إرشادية على سطح الطريق.

الفئات التي تتوفر بها السيارة واسعارها

تتوفر مرسيدس إس كلاس 2021 بفئتين بالأسعار التالية شاملة ضريبة القيمة المضافة: