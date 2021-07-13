فورد تلغي محرك الديزل في F-150 في قرار مفاجئ

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – هل يقترب عصر سيارات البيك أب المزودة بمحركات الديزل من نهايته؟، محتمل، مع إعلان فورد رسمياً عن إلغاء محرك الديزل في موديل F-150.

وستلغي فورد المحرك بداية من يوم 16 يوليو القادم، حتماً لضعف الطلب عليه خاصة وأن خيار الديزل يكلف حوالي 5000 دولار – 18,700 ريال في بعض الفئات.. وبالنسبة لمواصفاته فهي كالتالي: 3.0 لتر 6 سلندر بقوة 253 حصان وعزم 597 نيوتن متر.

للمقارنة، محرك الديزل 6 سلندر 3.0 لتر تيربو في شيفروليه سيلفرادو يولد 281 حصان وعزم 623 نيوتن متر، بينما محرك الديزل 6 سلندر 3.0 لتر في شاحنات رام يولد 264 حصان وعزم 651 نيوتن متر.

وليست فورد أول شركة تلغي الديزل في موديل بيك أب رئيسي لها، حيث قررت نيسان إلغاء محرك الديزل V8 سعة 5.0 لتر تيربو في تيتان XD موديل 2020.