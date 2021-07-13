أودي تشوق لسيارة “جراند سفير” الجديدة كلياً وتكشف موعد التدشين

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تجهز أودي لتدشين ثلاث سيارات اختبارية كهربائية خلال الأشهر القادمة، وهي سيارات ستمهد لموديلات إنتاجية رئيسية قادمة للعلامة، بأسماء “جراند سفير” و”سكاي سفير” و”أوربان سفير”.

وستدشن أودي واحدة من السيارات الاختبارية، “جراند سفير” في معرض ميونخ 2021 للسيارات الذي سيفتح أبوابه في سبتمبر القادم.. مع الكشف عن صور تشويقية للكونسيبت القادمة، مع العلم أن جميع السيارات الثلاثة مبنية على منصة Artemis الكهربائية الجديدة كلياً.

ووضحت أودي أن جراند سفير الجديدة ستمهد لخليفة A8 الكهربائية بالكامل، ولكنها ليست مجرد جسد A8 على منصة كهربائية، بل تتميز بلغة تصميم جديدة كلياً لمنافسة مرسيدس EQS وبي إم دبليو الفئة السابعة الكهربائية القادمة.

ومن المتوقع أن تتمتع خليفة A8 الكهربائية بمدى ممتاز يتراوح بين 700 و800 كيلومتر، مع نظام قيادة ذاتية متطور من المستوى الرابع، ما يعني تحكم كومبيوتر السيارة بشكل كامل في توجيهها في معظم الحالات.

من المتوقع طرح الموديل الإنتاجي المبني على ” أودي جراند سفير” الكهربائية في 2024.