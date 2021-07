كيا كرنفال 2021 تحصل على نسخة ليموزين فاخرة بـ 4 مقاعد

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت كيا عن نسخة فاخرة لكرنفال 2021 الجديدة بأربعة مقاعد فحسب لتوفير أقصى درجات الراحة والاسترخاء للركاب، مقارنة بالموديل القياسي الذي يدعم 11 راكب بحد أقصى.

وتأتي النسخة الفاخرة بسقف مرتفع عن كرنفال القياسية، مع تصميم داخلي فريد مخصص لـ 4 ركاب ومزايا خاصة تشمل ماساج للأقدام وتلفاز 21.5 إنش على السقف ومنقي هواء.

ونستمر مع المزايا التي تشمل ستائر خصوصية وإضاءة LED محيطية لتوفير جو مريح في الداخلية، وتدفئة وتهوية حاملات الأكواب.

وتعتمد كرنفال ليموزين الجديدة على محرك بنزين 3.5 لتر بقوة 290 حصان وعزم 355 نيوتن متر، ومحرك ديزل 2.2 لتر بقوة 199 حصان وعزم 441 نيوتن متر، وسيبدأ سعرها من 77,000 دولار – 288,000 ريال قبل الضرائب.

