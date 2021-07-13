تجربة قيادة تويوتا لاندكروزر 2022 “أبرز التغييرات والمعلومات والمواصفات والأسعار”

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – وصلت تويوتا لاندكروزر 2022 الاس يو في الجديدة كلياً رسمياً إلى أسواق المملكة العربية السعودية عند الوكيل الحصري للصانع الياباني شركة عبداللطيف جميل للسيارات، حيث حصلت السيارة على جيل جديد كلياً بتحديثات داخلية وخارجية شاملة، كما تم الاستغناء عن محركات V8 الكبيرة لصالح محركات أصغر تعزز صرفية وقودها وتقلل وزنها، واليوم سنتعرف عليها في تجربة قيادة مفصلة.

يُذكر أنه تم تصميم السيارة في عام عام 1951، وبدايتها كانت عندما احتل الجيش الإمبراطوري الياباني الفلبين عام 1941، وجدوا سيارة جيب أمريكية وأرسلوها على الفور إلى اليابان، وأمرت السلطات العسكرية اليابانية شركة تويوتا بإنتاج سيارة مماثلة لها لتخرج لنا لاندكروزر التي نعرفها حالياً.

الخارجية

تتميز السيارة بترقيات تصميمية عديدة، حيث تأتي بمصابيح أمامية ليد مع تعديل أوتوماتيكي لمستوى الإضاءة، ورذاذ ماء للمصباح الأمامي، مع مصابيح نهارية ليد، وإشارات الإنعطاف الأمامية والخلفية بإضاءة تتابعية، كما تتميز بكشافات ضباب أمامية إل إي دي، مع شبك امامي فضي وكروم، مع تطعيمات كرومية على المصد الأمامي والخلفي وإطارات النوافذ، ونُلاحظ أيضاً أن السيارة قل ارتفاعها قليلاً عن الجيل السابق ليُعطيها مظهر رياضي جميل.

من الجانب، يُمكنك رؤية جنوط ألومنيوم مقاس 18 أو 20 بوصة حسب الفئة، في حين أن المرايا الخارجية كروم بتحكم كهربائي مع إشارات انعطاف، وتميل المرايا إلى الأسفل عند الرجوع إلى الخلف، ويُمكن طيها كهربائياً، كما تتميز بمقابض أبواب مطعمة بالكروم، وشريط حماية جانبي كرومي، وعتبة جانبية بغطاء ملون واضاءة، وفي الخلف، نرى الخطاف الخلفي لجر العربات، والجناح الخلفي، مع رذاذ ماء للكاميرا الخلفية.

وإليكم بعض الأرقام الهامة بخصوص أبعاد السيارة:

الطول: 5,115 مم

العرض: 1,980 مم

الارتفاع: 1,945 مم

قاعدة العجلات: 2850 مم

الارتفاع عن الأرض: 312 مم

الوزن : 2495 كجم

زاوية الاقتراب: 32 درجة

زاوية الابتعاد: 26.5 درجة

الداخلية

حصلت السيارة على مقصورة واسعة تسع لـ 7 رُكاب، في مقاعد من الجلد الفاخر، في حين أن المقاعد الامامية تأتي بتحكم كهربائي مع ذاكرة لمقعد السائق، وتهوية وتدفئة المقاعد الأمامية والخلفية، ومقود مكسو بالجلد والخشب قابل للتعديل كهربائياً مع ذاكرة، ويحتوي على أزرار تحكم، بالإضافة إلى مقبض نقل الحركة مكسو بالجلد، وتخشيب داخلي يزيد أناقتها.

تتميز المقصورة أيضاً باضاءة أرضية، وعتبة مضيئة للأبواب الأمامية والخلفية، مع إضاءة ترحيبية للأبواب، وفرشات أرضية فاخرة، بالإضافة إلى واقيات شمس قابلة للتعديل مع مرآة و اضاءة، وفتحة سقف، كما تتوفر بتحكم بالقفل المركزي للأبواب من باب الراكب الأمامي، ومسند ذراع خلفي مع حامل أكواب، بالإضافة إلى فرشة فاخرة لصندوق الأمتعة والذي يُمكنك الوصول إليه عبر باب خلفي كهربائي مع حساس تمرير القدم، وتتميز السيارة بـ دفرنس تفاضلي خلفي محدود الإنزلاق (LSD)، مع 5 اختيارات لوضعيات القيادة.

وبالنسبة لتقنيات المقصورة، فتأتي السيارة بعدادات أوبتيترون مع شاشة معلومات قياس 7 بوصة، ونظام صوتي مدمج (EMV) بشاشة قياس 12.3 بوصة، وعدد 14 سماعة جي بي ال، مع نظام ملاحة ودعم آبل كاربلاي، بالإضافة إلى نظام ترفيه خلفي بشاشتين، وميزة عرض المعلومات على الزجاج الأمامي، ومكيف أوتوماتيكي أمامي وخلفي بتحكم مستقل لأربعة مناطق، مع شاحن جوال لاسلكي، ومنفذ طاقة 220 فولت، ومنافذ USB لصف المقاعد الأمامي والثاني والثالث.

الأمان

تتوفر السيارة بالعديد من أنظمة السلامة ومساعدة السائق والتي تشتمل على:

نظام الدخول الذكي على جميع الأبواب

زر تشغيل وإيقاف المحرك، مع نظام إيقاف وتشغيل المحرك الأوتوماتيكي لتوفير الوقود

خاصية تشغيل المحرك عن بعد

نظام تويوتا للأمان (TSS)

نظام تتبع المسار (LTA)

نظام الضوء العالي التكيفي (AHS)

نظام تنبيه حركة المرور الخلفية (RCTA)

نظام التحذير للنقاط العمياء (BSM)

4 كاميرات مع نظام الرؤية المحيطية

مرايا الرؤية الخلفية الخارجية والداخلية ذاتية التعتيم

حساسات أمامية و خلفية

نظام تسهيل الانعطاف

نظام الزحف

نظام اختيار التضاريس المتعددة

تعليق متغير تكيفي

نظام التحكم في توازن السيارة، مع نظام السيطرة على الإنزلاق

فرامل مانعة للانغلاق، مع موزع قوة الفرامل الكهربائي

نظام المساعدة على صعود/ نزول المرتفعات

نظام التحكم بتمايل المقطورة

وسائد هوائية: أمامية + الركبة + جانبية (للصف الأول والثاني) + ستائرية

نظام حماية ضد السرقة لمنع تشغيل المحرك + انذار

نظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS)

حقيبة السلامة

المُحرك والأداء

تتوفر السيارة حالياً في المملكة بمحرك وحيد وهو محرك بست أسطوانات مزدوج التوربو سعة 3.5 لتر يولد قوة 409 حصان و650 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بعشر سرعات مع خاصية التحكم اليدوي، مع نظام دفع رباعي مستمر بدبل خفيف وثقيل، في حين تبلغ سعة خزان الوقود 110 لتر، بصرفية وقود تقدر بـ 10.1 كيلومتر لكل لتر.

وننتظر وصول فئة أقل قوة بمحرك بست أسطوانات تنفس طبيعي سعة 4.0 لتر بقوة 271 حصان وعزم دوران 385 نيوتن متر، متصل بناقل أوتوماتيكي 6 سرعات ودفع رباعي متصل بناقل أوتوماتيكي 10 سرعات، مع صرفية وقود 9.4 كيلومتر لكل لتر.

السعر

تتوفر تويوتا لاندكروزر 2022 عند الوكيل بالأسعار التالية شاملة الضريبة: