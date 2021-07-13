8 سيارات تتصدر قائمة الأفضل في 2021.. سباق من نوع خاص

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - خلال عام 2021 كانت هناك مجموعة من ماركات السيارات المصنعة للموديلات الفخمة، كانت الأبرز بين منافسيها بفضل ما قدمته من موديلات فخمة.

وكشف موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات عن قائمة تضم ماركات السيارات الفخمة الأكثر تميزا في 2021، وشملت ماركة بورش الألمانية.

وكان لبورش مجموعة متميزة من السيارات التي طرحت خلال العام، ومما منحها هذه المكانة بين أبرز الماركات الفخمة، النسخة الهجينة التي طرحتها من طراز "باناميرا".





وماركة أودي، كانت ضمن أبرز الماركات المصنعة للسيارات الفخمة خلال العام، بفضل طراز S8 موديل 2021، الذي توفر بمجموعة استثنائية من القدرات التقنية.





وماركة جينيسيس، العلامة الفخمة التابعة لماركة هيونداي، كانت ضمن الأبرز أيضا بين الماركات الفخمة، بفضل عدد من موديلاتها المتميزة التي طرحت للعام الجاري، ومنها G90 وفئة سبورت من طراز G80.





من بعدها ضمت القائمة، ماركة مرسيدس بنز، التي اختارها موقع هوت كارز، بين أبرز السيارات الفخمة في 2021، بفضل ما طرحته من سيارات فارهة تتبع فئات S-CLASS و G-CLASS.





وماركة لاند روفر كانت أيضا ضمن القائمة، بفضل الكماليات الفخمة التي وفرتها لسياراتها المطروحة للعام الجاري، ومنها الجلود الفاخرة للمقاعد وأنظمة التحكم في درجة الحرارة بالسيارة والأنظمة التقنية ومنها شاشات العرض والتحكم.





من بعدها ضمت القائمة ماركة كاديلاك الأمريكية، وكانت من أبرز الماركات المصنعة للسيارات الفخمة على مدار العام بفضل النسخة الجديدة من موديل "إسكيلاد 2021".





ثم ماركة بي إم دبليو، التي كانت أيضا من أبرز الماركات المصنعة للسيارات الفخمة، بفضل النسخة الجديدة المطروحة من طراز الفئة السابعة.





واختتم الموقع القائمة بكل من ماركة بنتلي، وماركة رولز رويس، وكانا الأبرز على الإطلاق بين الماركات المصنعة لسيارات فخمة بفضل السيارات التي طرحوها خلال العام الجاري.



