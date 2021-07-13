أقوى الشاحنات في تاريخ "البك أب".. فخامة بالطرق الوعرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عبر تاريخ صناعة الشاحنات فئة "بك – أب"، كانت هناك مجموعة غردت خارج السرب، تمتعت بطابع الفخامة على عكس مهمة هذا النوع من الشاحنات.

ومع تمتعها بقدرات اقتحام الطرق الوعرة وشدة العزم في سحب وحمل الأوزان، شهدت صناعة الشاحنات عبر تاريخها، مجموعة متميزة من الشاحنات حظيت بطابع الرفاهية على غرار السيارات الفخمة.

وكشف موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات عن قائمة لأفخم الشاحنات التي طرحت من مختلف الماركات، وضمت نسخة F-150 Limited من فورد، التي طرحت بصالون داخلي فاخر تمتع بالعديد من الكماليات.





وشاحنة شيفروليه Silverado High Country كانت أيضا من الشاحنات الأكثر فخامة على الإطلاق بفضل صالونها الداخلي الفاخر، وتوفرت بمحرك ينتج قوة 310 أحصنة.





وشاحنة كاديلاك Escalade EXT كانت من أكثر الشاحنات فخامة حين طرحت خلال مطلع الألفية الجديدة، واقتنى هذه الشاحنة عدد من المشاهير بعالم الموسيقى والغناء من ضمنهم مغني الراب "فيفتي سنت".





وشاحنة Ram 1500 Limited جاءت أيضا ضمن القائمة وتوفرت بعدد من المواصفات الفخمة، شملت منظومة تقنية حديثة تضم شاشة معلومات بمنطقة التحكم الوسطى بقياس 12 بوصة.





ضمت القائمة أيضا نسخة 2020 من شاحنة فورد Ford Ranger Lariat، وكانت من الشاحنات الأكثر فخامة لما تمتعت به من منظومة تقنية متميزة، ضمت شاشة معلومات بمنطقة التحكم الوسطى بقياس 8 بوصة.





وشاحنة GMC Canyon Denali التي توفرت بصالون داخلي فخم، وعمل بمحرك تربو ديزل V6 ينتج قوة 308 حصانا، وتمتعت بعدد من الكماليات التقنية المتميزة من ضمنها خاصية الشحن اللاسلكي وأنظمة أمن وحماية متطورة للسائق.





اختتم الموقع القائمة بشاحنة Titan Platinum Reserve، التي اعتبرها الشاحنة البك – أب، الأكثر فخامة التي توفرت حتى الآن، وذلك لصالونها الداخلي الفاخر وإمكاناتها التقنية الحديثة.



