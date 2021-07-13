كل ما تريد معرفته عن فورد Mustang Mach-E GT الكهربائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت شركة فورد الأمريكية، الثلاثاء، أيقونتها Mustang Mach-E GT الكهربائية، التي تنتمي لفئة SUV، وتتمتع بمواصفات رياضية تنافسية.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن السيارة الجديدة تعتمد على سواعد محركين على المحورين بقوة مجموعها 358 كيلوواتا/487 حصانا. وتتسارع السيارة الرياضية من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 3.7 ثانية، بينما تصل السرعة القصوى إلى 200 كلم/س.



ويعتمد نظام الدفع على بطارية سعة 98.7 كيلووات ساعة، وهو ما يصل بها إلى مدى السير 500 كلم.

وتتميز السيارة الجديدة من خلال أسطح الكربون على المقدمة، مع مظهر شبكة المبرد الجذاب، والجنوط المصنوعة من الألومنيوم قياس 20 بوصة، ومبيت المرايا باللون الأسود، كما تعتمد السيارة على مكابح بريمبو الفائقة.

وبشكل حصري يتم طلاء السيارة باللون Cyber Orange Metallic Tri-Coat أو Grabber Blue Metallic.

وتزدان المقصورة الداخلية للسيارة بالمقاعد الرياضية، والأسطح المطلية باللون النحاسي، وشعار Pony، ونسخة GT، فضلا عن الظهور الخاص لأسطح الألومنيوم على لوحة القيادة، والنظام الصوتي الفائق ماركة Bang & Olufsen.

مواصفات فورد Mustang Mach-E GT الكهربائية