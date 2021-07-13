175 نسخة فقط في العالم.. مازيراتي تطلق السيارة Ghibli

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت مازيراتي الموديلات الخاصة Ghibli Operanera وGhibli Operabianca الجديدة، بالتعاون مع Fragment اليابانية الرائدة في أزياء الشارع.

وأوضحت الشركة الإيطالية أن سيارتها Ghibli في خط التجهيزات Gran-Lusso تمثل الأساس، الذي بنيت عليه النسخ الخاصة. وتأتي هذه الموديلات الجديدة باللون الأبيض أو الأسود.

وتتميز السيارات الخاصة من خلال التصميم الجذاب لشبكة المبرد، وتوقيعات على جسم السيارة توضح حصرية السيارة، مع عجلات مصنوعة من معدن خفيف قياس 20 بوصة ومطلية باللون الأسود المطفأ.

وتزدان المقصورة الداخلية بفرش ألكانتارا وجلود فاخرة، مع خيوط حياكة باللون الفضي، وأحزمة الأمان بلونها الأزرق الداكن.

ولم تفصح الشركة الإيطالية حتى الآن عن سعر الموديلات الخاصة الجديدة، والتي يقتصر إنتاجها على 175 نسخة فقط على مستوى العالم.

وتعاون الأشقاء ألفيري وإتوري وإرنستو مازيراتي قبل 106 أعوام لتأسيس شركة ألفيري مازيراتي.

وقال ديفيد جراسو، الرئيس التنفيذي لشركة مازيراتي في تصريحات سابقة خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي تعليقا على مرور 106 أعوام على تأسيس مازيراتي: "نسعى إلى بناء مستقبلنا استناداً إلى جذورنا العريقة، ونفخر بحاضرنا الواعد الذي يرتكز على جهود وطموحات مبدعي مازيراتي الذين يسعون لتحقيق أهدافهم وتخطي جميع التحديات التي يواجهونها.

واحتفلنا في عام 2020 ببداية مرحلة جديدة في مسيرة علامتنا، ونؤكد على حاجتنا أكثر من أي وقتٍ مضى لمواصلة الإبداع والالتزام بالأصالة والتمسك بقيم مازيراتي الراسخة لمواجهة التحديات المستقبلية بعزيمة وقوة. ونثق في مازيراتي أن الوقت مناسب اليوم للمضي قدماً في بناء مستقبلنا المشرق".