تنظيف محرك السيارة بطريقة صحيحة.. 8 خطوات سهلة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مهمة تنظيف محرك السيارة لا تقل أهمية عن مهمة تنظيف السيارة ككل من الخارج، مع الوضع بالاعتبار أن تنظيف المحرك ضروري لقلة تعرضه للهواء.

وذلك يساعد على تراكم الاتربة، وضرورة تنظيفه بشكل دوري، وعبر هذه الخطوات المبسطة، يمكن بسهولة لمالك السيارة إتقان عملية تنظيف المحرك دون الحاجة لخبير.

وقدم موقع "كار أند درايفر"، خطوات تنظيف المحرك بكفاءة وحرفية، وبدئها بالخطوة الأولى، إختيار اليوم.

ونصح الموقع عبر تقرير باختيار يوم حار لتنظيف المحرك، مع توفر بعض الرياح، مما سيساعد على جفاف المحرك من مياه الغسول سريعا.

الخطوة الثانية أن يكون المحرك باردا، فإذا وجد مالك السيارة في نفسه رغبة غسيل المحرك عقب الانتهاء من قيادة السيارة مباشرة، عليه الإنتظار حتى يصل المحرك لدرجة برودة كافية.





الخطوة الثالثة، تأتي بإزالة المكونات التي قد تتعرض للضرر، ومنها الأجزاء البلاستيكية التي ينصح بغسلها بشكل منفرد، وأيضا الدوائر الكهربائية بالبطارية، أو إزالة البطارية ككل إذا لزم الأمر.





الخطوة الرابعة، تتوفر أجزاء حساسة في محيط المحرك لن يتمكن مالك السيارة من إزالتها، وهذه الأجزاء، نصح الموقع بأن يتم تغطيتها بأكياس بلاستيكية أثناء عملية الغسيل، مثل الدوائر الكهربائية.

الخطوة الخامسة، هي استخدام مزيل الشحوم، وذلك برشه بكافة أنحاء المحرك، وينصح هنا باستخدام مزيل شحوم مخصص لمحركات السيارات قبل البدء بعملية الغسل.





القشط، وهي الخطوة السادسة التي تعتمد على مدى اتساخ المحرك، ويتم بها فرك الأجزاء المتسخة بعنف لضمان إزالة الأتربة المتراكمة.





استخدام مدفع المياه هي الخطوة السابعة، وهنا ينصح باستخدامه بحرص، وتقليل نسبة المياه المستخدمة في غسيل المناطق التي لا تجف بسهولة.





المرحلة الثامنة هي التجفيف، ونصح الموقع باستخدام مدفع هواء للتجفيف السريع، وفي حالة عدم توفر هذا المدفع، ينصح بتنشيف كل مكان يمكن الوصول له يدويا بممسحة جافة.





