أرخص السيارات الكهربائية الجديدة في 2021.. ألبوم صور

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفرت خلال عام 2021 مجموعة متميزة من السيارات الكهربائية، طرحت للبيع بتكلفة هي الأقل بين منافسيها.

وكشف موقع "هوت كارز" ضمن قائمة عن السيارات الكهربائية التي تباع جديدة في 2021 بأقل تكلفة بين السيارات من هذه الفئة من مختلف الماركات.

وضمت القائمة طراز بي إم دبليو الكهربائي الصغير i3 الذي تتوفر نسخته الجديدة للبيع بتكلفة تبدأ من سعر 44,450 ألف دولار.





و طراز فورد موستانج الكهربائي Mustang Mach-E الذي تتوفر نسخته الجديدة للبيع بتكلفة تبدأ من سعر 43,995 ألف دولار.





و طراز فولكسفاجن الكهربائي ID.4 الذي تتوفر نسخته الجديدة للبيع بتكلفة تبدأ من سعر 39,995 ألف دولار.





و طراز تسلا الكهربائي Model 3 الذي تتوفر نسخته الجديدة للبيع بتكلفة تبدأ من سعر 39,990 ألف دولار.





و طراز كيا الكهربائي Niro EV الذي تتوفر نسخته الجديدة للبيع بتكلفة تبدأ من سعر 39,090 ألف دولار.





و طراز هيونداي الكهربائي Kona Electric الذي تتوفر نسخته الجديدة للبيع بتكلفة تبدأ من سعر 37,190 ألف دولار.





و طراز شيفروليه الكهربائي Bolt EV الذي تتوفر نسخته الجديدة للبيع بتكلفة تبدأ من سعر 36,500 ألف دولار.





و طراز هيونداي الكهربائي Ioniq Electric الذي تتوفر نسخته الجديدة للبيع بتكلفة تبدأ من سعر 33,245 ألف دولار.





و طراز نيسان الكهربائي Leaf S الذي تتوفر نسخته الجديدة للبيع بتكلفة تبدأ من سعر 31,620 ألف دولار.





في ختام قائمة "هوت كارز"، جاء طراز ميني كوبر الكهربائي Mini Cooper SE Signature الذي تتوفر نسخته الجديدة للبيع بتكلفة تبدأ من سعر 29,900 ألف دولار.



