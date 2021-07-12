موجز الخليج 365 الاقتصادي.. رمان لبنان ومطاعم أمريكا ومحاكمة ماسك

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هدد العراق بالتحرك دوليا ضد إيران لتسببها في تعميق أزمة نقص المياه عقب قطع - طهران - جميع الأنهار التي تصب داخل البلاد.

تقدمت مؤسسات اقتصادية لبنانية بعدة مقترحات للسعودية لاستئناف تصدير المنتجات الزراعية اللبنانية إلى المملكة.

مع تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة في مارس/آذار الماضي، فقد الآلاف من العاملين بالمطاعم عملهم "من دون أي إنذار مسبق أو تعويضات".

يبدأ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك معركة تستمر لمدة أسبوعين، داخل قاعة محكمة ولاية ديلاوير، بتهمة إهداره لأصول شركة "تسلا".

نفذ البنك المركزي اليمني في مدينة عدن، الإثنين، حملة واسعة لضبط المتلاعبين بأسعار صرف العملات الأجنبية.

أشاد قنصل الإمارات بمدينة العيون في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية عيسى البلوشي، بالمشاريع التنموية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية برعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس.