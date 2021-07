لامبورجيني تطور محرك V12 جديد كلياً لخليفة افينتادور

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – بعد 10 أعوام من طرح أفينتادور في الأسواق، تستعد لامبورجيني لتوديع السيارة الرائدة ومحركها V12 الأيقوني، ولكن هذا لا يعني أن العلامة ستتخلى عن محركات V12 كلياً.

في الواقع تعمل لامبورجيني على تطوير محرك V12 جديد كلياً لخليفة أفينتادور، تماماً كما فعلت لامبورجيني مع تطوير محرك V12 الحالي خصيصاً لأفينتادور وقت انطلاقها.

المحرك القادم سيكون ثالث محرك V12 جديد تطوره لامبورجيني على مدار تاريخها، وقد أكدت لامبورجيني أن المحرك الجديد سيكون مزوداً بتقنية هايبرد لتحسين أدائه وصرفيته.

ويُذكر أن لامبورجيني كشفت منذ أيام عن إصدار أخير لتوديع أفينتادور بنسخة محدثة من محرك V12 الحالي بقوة 780 حصان وعزم 720 نيوتن متر، مع نظام دفع كلي وتسارع من الصفر إلى 100 كلم\س في 2.8 ثانية، بسرعة قصوى 355 كلم\س.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin