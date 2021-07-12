شروط جديدة لدخول المملكة عبر جسر الملك فهد

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن التحديثات الأخيرة للجهات الصحية بشأن دخول المملكة عبر الجسر.

وأوضحت المؤسسة أن التحديثات تسمح لمن أكمل تلقي جرعتين من لقاحات (سينوفارم وساينوفاك) بالدخول، بشرط تلقيه جرعة تنشيطية من أحد اللقاحات المعتمدة في المملكة، إضافة إلى إجراء فحص PCR خلال 72 ساعة.

وأضافت المؤسسة في بيانها أنه يُشترط لاعتماد شهادات التحصين الصادرة من خارج المملكة أن تحقق عددًا من المعايير منها: