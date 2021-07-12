“بالفيديو” وصول مركبة فيرجن غالاكتيك إلى الفضاء وعلى متنها الملياردير البريطاني “برانسون”

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للملياردير البريطاني ريتشارد برانسون، خلال انطلاقه في أول رحلة فضائية سياحية على متن الرحلة التي أطلقتها شركته “فيرجن غالاكتيك” السياحية إلى الفضاء.

وفي التفاصيل، أظهر مقطع فيديو لحظة وصول مركبة “فيرجن غالاكتيك” إلى الفضاء الخارجي، وعلى متنها الملياردير البريطاني برفقة 3 ركاب آخرين وقائدين للمركبة، وهم يسبحون في الفضاء الخارجي بفعل قلة الجاذبية.

وقضى “برانسون” ومرافقوه بضع دقائق في الفضاء، بعدما أقلعت الطائرة من قاعدة “سبايسبورت أميركا” في ولاية نيو مكسيكو، وهبطت الطائرة إلى الأرض بعد أن حلّقت لحوالي 50 دقيقة قبل أن تقوم بإطلاق المركبة المعلقة أفلها، والتي قامت بدورها بتشغيل محركها الخاص من أجل بلوغ الفضاء، لتصعد إلى ارتفاع بلغ حوالي 88 كيلومتراً فوق سطح الأرض.